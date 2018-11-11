امريكا جنت نتائج عكسية من نقل سفارتها الي القدس

وعلي هامش معرض سوق الرحلات العالمية في لندن، قال إسحاق في حديث لمراسل ارنا، انه ورغم ان صناعة السياحة في فلسطين تعاني من مشاكل إلا انها لاقت اقبالا واسعا من السياح.

واوضح إن من المشاكل التي يواجهها السياح هي العقبات التي يضعها الكيان الصهيوني امامهم لانهم لا بد من مرور الاراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني للوصول الي فلسطين.

واضاف : إننا نشجع السياح علي زيارة مختلف المدن الفلسطينية من جنين حتي رام الله و الخليل الي جانب مختلف القري الفلسطينية والمناطق الصحراوية والمخيمات فيها.

وحول نتائج القرار الامريكي المتمثل في نقل سفارتها الي القدس المحتلة ، قال اسحاق: اننا اعلنا رفضنا لهذا القرار علي الصعيد السياسي من منطلق عدم أحقية امريكا في اتخاذ مثل هذا القرار كون القدس جزءا من فلسطين.

وتابع قائلا ان هذا الاجراء الامريكي ادي الي زيادة عدد السياح خاصة المسلمين منهم تعاطفا مع الفلسطينيين مما يعني ان القرار الامريكي خرج بنتائج عكسية و انتهي لصالح فلسطين في المجال السياحي.

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