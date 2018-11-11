قائد القوات البحرية الاستراتيجية الايرانية وصل نيودلهي

وجاءت هذه الزيارة للمشاركة في الملتقي العاشر الذي يُقام بمناسبة الذكري السنوية لتأسيس مؤتمر القوات البحرية التابعة للدول المطلة علي المحيط الهندي((IONS.

وبعد إقامته ليوم واحد في العاصمة نيودلهي سيلتقي الإدميرال خانزادي غداً الإثنين بممثل سماحة قائد الثورة في الهند ثم يغادرالي ميناء كوجين جنوب الهند.

وسيلتقي الإدميرال خانزادي بإعتباره الرئيس الحالي لهذه المجموعة الدولية بقائد القوات البحرية الهندي وقادة القوات البحرية للدول العضوة كما سيلتقي خلال الزيارة بوزير الدفاع الهندي نيرمالا سيتارامان.

وصرّح قائد القوات البحرية الاستراتيجية الايرانية قبيل مغادرته البلاد لمراسل وكالة إرنا بأنّ الهند تقيم إجتماعاً خاصاً في ميناء كوجين بمناسبة الذكري العاشرة لتأسيس ملتقي دول منطقة المحيط الهندي بمشاركة 32 بلداً يستمر لثلاثة أيّام.

وتحظي منطقة المحيط الهندي بأهمية أمنية بالغة في العالم، ما جعل إقامة هذا المؤتمر العلمي متواصلاً منذ 10 سنوات بهدف رفع مستوي المعلومات عن المنطقة والتآزر بين الدول المطلة علي منطقة المحيط الهندي.

وتتولي ايران حالياً رئاسة هذا الملتقي لسنتين تبقّي منها سنة ونصف السنة وكانت ايران قد استضافت الملتقي السادس في 23 إبريل 2018 بطهران.

وتُعتبر هذه المنطقة من المناطق المختزنة للطاقة وذات الأهمية الاسراتيجية، قادرة علي إنتاج القوة ومؤهلة لخلق ثروات متزايدة ما جعل أكبر مجموعة بحرية تابعة للاسطول الامريكي الخامس تتواجد فيها.

انتهي** ع ج** 1837

