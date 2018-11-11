العدو حشد في الساحل ما يكفي لاحتلال 10 دول، لكنه فشل

جاء ذلك خلال حضوره حفل اختتام دورة قادة كتائب ألوية حماية الساحل الغربي، حيث نقل للمشاركين تحيات رئيس المجلس السياسي القائد الأعلي للقوات المسلحة مهدي المشاط، مؤكدا أن هذه الكوكبة من قادة الكتائب ستمثل إضافة نوعية للعمل والواقع العسكري الميداني علي امتداد المسرح العملياتي للساحل الغربي وسيكون أثر هذه القيادات في الميدان قويا وفاعلا خلال المرحلة القادمة.

وأشار وزير الدفاع اليمني إلي ان نجاح هذه الدورة العسكرية التخصصية لقادة الكتائب في الوية حماة الساحل الغربي يمثل إنجازا حقيقيا في الوقت المناسب وتلبية ما يتطلبه الوضع الميداني من قيادات عسكرية بهذا المستوي.

وحيا الأدوار البطولية التي يجترحها المقاتلون الأبطال في جبهات الساحل الغربي وكافة الجبهات والذين يصوغون بتضحياتهم ملاحم من البطولة والشجاعة والاقدام في مواجهة المعتدين ومرتزقتهم ويلقنونهم الهزائم المريرة.

وخاطب وزير الدفاع المشاركين قائلا ” نتابع بكل شموخ وعزة ما يسطره إخوانكم في جبهات الساحل الغربي من انتصارات نوعية وهم يواجهون أعتي عدوان حشد للمعركة قوات بإمكانها ان تحتل أربع دول إلا أن كل تحشيداته وزحوفاته سقطت تحت اقدام مقاتلينا الابطال”.

وأشاد اللواء العاطفي بالمواقف الشجاعة لأبناء تهامة الشرفاء وتلاحمهم القوي مع ابطال الجيش واللجان الشعبية والذي كان له الأثر البالغ في افشال وكسر كل محاولات العدو وتكبيده الخسائر البالغة.

وحث قادة الكتائب المشاركين في الدورة علي ترجمة مخرجات الدورة في الواقع الميداني وبما يعزز من أداء المقاتلين لمهامهم القتالية حتي تحقيق النصر المؤزر.

وقال ” واثقون انكم بعون الله وبإرادتكم القوية ستحدثون فارقا وانتصارا نوعيا للواقع الميداني فلا تتركوا للعدو أي فرصة لانتزاع أنفاسه واروهم باسكم الشديد”، معبرا عن الشكر والتقدير للقائمين علي الدورة علي جهودهم التي بذلوها لإنجاحها.

المصدر : المسيرة نت

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