وزير الدفاع اليمني :

العدو حشد في الساحل ما يكفي لاحتلال 10 دول، لكنه فشل

طهران /11 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قال وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي إن العدو حشد في تصعيده الأخير في جبهة الساحل الغربي ما يكفي لاحتلال 10 دول، لكنه فشل أمام التفاف الشعب حول الجيش واللجان الشعبية.

جاء ذلك خلال حضوره حفل اختتام دورة قادة كتائب ألوية حماية الساحل الغربي، حيث نقل للمشاركين تحيات رئيس المجلس السياسي القائد الأعلي للقوات المسلحة مهدي المشاط، مؤكدا أن هذه الكوكبة من قادة الكتائب ستمثل إضافة نوعية للعمل والواقع العسكري الميداني علي امتداد المسرح العملياتي للساحل الغربي وسيكون أثر هذه القيادات في الميدان قويا وفاعلا خلال المرحلة القادمة.
وأشار وزير الدفاع اليمني إلي ان نجاح هذه الدورة العسكرية التخصصية لقادة الكتائب في الوية حماة الساحل الغربي يمثل إنجازا حقيقيا في الوقت المناسب وتلبية ما يتطلبه الوضع الميداني من قيادات عسكرية بهذا المستوي.
وحيا الأدوار البطولية التي يجترحها المقاتلون الأبطال في جبهات الساحل الغربي وكافة الجبهات والذين يصوغون بتضحياتهم ملاحم من البطولة والشجاعة والاقدام في مواجهة المعتدين ومرتزقتهم ويلقنونهم الهزائم المريرة.
وخاطب وزير الدفاع المشاركين قائلا ” نتابع بكل شموخ وعزة ما يسطره إخوانكم في جبهات الساحل الغربي من انتصارات نوعية وهم يواجهون أعتي عدوان حشد للمعركة قوات بإمكانها ان تحتل أربع دول إلا أن كل تحشيداته وزحوفاته سقطت تحت اقدام مقاتلينا الابطال”.
وأشاد اللواء العاطفي بالمواقف الشجاعة لأبناء تهامة الشرفاء وتلاحمهم القوي مع ابطال الجيش واللجان الشعبية والذي كان له الأثر البالغ في افشال وكسر كل محاولات العدو وتكبيده الخسائر البالغة.
وحث قادة الكتائب المشاركين في الدورة علي ترجمة مخرجات الدورة في الواقع الميداني وبما يعزز من أداء المقاتلين لمهامهم القتالية حتي تحقيق النصر المؤزر.
وقال ” واثقون انكم بعون الله وبإرادتكم القوية ستحدثون فارقا وانتصارا نوعيا للواقع الميداني فلا تتركوا للعدو أي فرصة لانتزاع أنفاسه واروهم باسكم الشديد”، معبرا عن الشكر والتقدير للقائمين علي الدورة علي جهودهم التي بذلوها لإنجاحها.
المصدر : المسيرة نت
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

وزير الدفاع اليمني

الساحل الغربي

اللجان الشعبية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العدو حشد في الساحل ما يكفي لاحتلال 10 دول، لكنه فشل

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

الرئيس الايراني:

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ايطاليا: التخلي عن النفط الايراني باهظ الكلفة

ايطاليا: التخلي عن النفط الايراني باهظ الكلفة

أحدث الأخبار

تَذويب” جُثمان الخاشقجي بالحِمْضِ يُنهِي مَرحَلةً وتَبْدأ أُخرَي في هَذهِ الجَريمة التي تنتمي للعَصرِ الحَجَريّ

تَذويب” جُثمان الخاشقجي بالحِمْضِ يُنهِي مَرحَلةً وتَبْدأ أُخرَي في هَذهِ الجَريمة التي تنتمي للعَصرِ الحَجَريّ

ايران تبوأت مكانة مميزة في مجال الابداع

مدير ايسيسكو الاقليمي:

ايران تبوأت مكانة مميزة في مجال الابداع

إجتماع الاُمناء العامين للجان الوطنية لمنظمة الآيسسكو

إجتماع الاُمناء العامين للجان الوطنية لمنظمة الآيسسكو

المتحدث باسم الخارجية الايرانية يدين الهجوم الارهابي في الموصل

المتحدث باسم الخارجية الايرانية يدين الهجوم الارهابي في الموصل

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

افتتاح معرض الانجازات النووية و الصاروخية في قزوين

موضوعات مرتبط