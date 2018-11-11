ترامب .. الرجل الذي أيقظ أوروبا من سباتها

فرنسا ، البلد الذي اختاره ترامب لزيارته ، تقود ، لسوء حظ ترامب ، الي جانب المانيا ، الاتحاد ، المواجهة الاوروبية ضد سياسته الرامية الي جعل أمريكا 'دركي التجارة علي هذا الكوكب' علي حد تعبير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير ، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز″.

الموقف الموحد والرافض لفرنسا والمانيا وبريطانيا ، الذي زار قادتها واشنطن من اجل اقناع ترامب بعدم الخروج من الاتفاق النووي ، لسياسة الحظر الامريكي ضد ايران ، يبدو انه سوف لن ينحصر في نطاق طرق مواجهة الحظر الامريكي الاحادي الجانب علي ايران ، بل ان هذا الموقف الموحد سيتمدد ويشمل لعديد من القضايا الاخري ، الامر الذي يؤكد ان اوروبا جديدة في طور التشكل ببركة غباء ترامب والفريق المحيط به.

باريس التي تعتزم تعزيز دور اليورو في التعاملات الدولية ومواجهة العقوبات الأمريكية ضد إيران ، بصدد خطط لإنشاء قناة مالية تسمح لأوروبا بالحفاظ علي العلاقات التجارية مع إيران وتعزز السيادة الاقتصادية للقارة الاوروبية ، للوصول الي مرحلة الانعتاق من هيمنة الدولار.

الكاتب سيرغي مانوكوف وفي مقال له في “إكسبرت أونلاين” تحت عنوان “باريس غير مطيعة”، اشار الي ان وزير الاقتصاد الفرنسي لو مير حذر من أن أوروبا لن تسمح للولايات المتحدة بأن تفرض ارادتها علي التجارة العالمية ، مؤكدا علي أن العقوبات الامريكية ضد إيران أظهرت مرة أخري حاجة الاتحاد الأوروبي إلي “إعادة تأكيد استقلاله”.

إنشاء كيان قانوني يقوم بتسديد المدفوعات لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران ، يعتبر خطوة واحدة من خطوات حملة واسعة النطاق تهدف إلي تعزيز دور اليورو في الساحة الدولية ، لم يكن الخبر 'السييء' الوحيد للرئيس الامريكي في باريس ، فهناك خبر 'سييء' آخر تناهي الي مسامع ترامب قبل وصوله باريس ، وهو تصريحات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الي اذاعة 'اوروبا1' ، والتي دعا فيها الي تشكيل جيش اوروبي موحد ، للدفاع عن القارة الاوروبية ليس فقط امام روسيا والصين بل امام امريكا ايضا.

ترامب وفي تغريدة علي تويتر قبل وصوله إلي باريس، أبدي رفضه لتصريحات ماكرون وكتب يقول '”هذا مهين للغاية، لكن ربما يجدر بأوروبا أولا أن تدفع حصتها العادلة في حلف شمال الأطلسي، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة' ، وهو ما يكشف حجم الدمار الذي خلفته السياسة الكارثية لترامب علي العلاقة بين امريكا والاتحاد الاوروبي.

سياسة الانسحابات العبثية لترامب من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ الامن والسلام والبيئة ، جعلت من حلفاء الامس ان يفكروا الف مرة قبل الاتكال علي امريكا ، التي سمحت بوصول شخصية مثل ترامب ، الي الدخول للبيت الابيض ، وادارة دولة تدعي قيادة العالم وتتربع علي اكبر ترسانة نووية في العالم ، ويحضر للانسحاب من معاهدة القوي النووية متوسطة المدي مع روسيا ، الامر الذي يجعل اوروبا هي الضحية الاولي لهذا الانسحاب ، هو ما دعا ماكرون الي التاكيد ان تكون هناك آلية اوروبية مستقلة للحفاظ علي امنها دون الاستعانة بامريكا ، كما تفكر ، اي اوروبا ، بايجاد الية للتقليل من تأثير العقوبات الأمريكية علي الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال مع إيران.

آخر النكسات ، التي شهدتها زيارة ترامب الي فرنسا ، كان موقفه المضحك من جدول الزيارة ، الذي كان يتضمن زيارةإلي المقبرة الأميركية في بوا بيلو، التي كانت ساحة معركة وتضم الان قبورا لجنود المارينز الذين حاربوا القوات الألمانية في 1918 ، الا ان تراب الغي ذلك بسبب الطقس الماطر! وبقي في الفندق.

تعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه غير المألوف ، حيث رأي البعض في عدم ذهاب ترامب إلي بوا بيلو ما ينم عن عدم احترام للجنود الأميركيين الذين حاربوا وقتلوا في الخنادق. فيما اعتبر آخرون ،السبب الرئيسي وراء الغاء ترامب الزيارة ،هوخشيته من ان يتبعثر شعره!.

ولكن نيكولاس سومس، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين وحفيد ونستون تشرتشل غرد قائلا “ماتوا في مواجهة العدو فيما ذلك البائس غير المؤهل دونالد ترامب لم يتمكن حتي من تكريم الذي سقطوا في المعركة”.

ليس سوي ترامب ، من يستطيع ان يوقظ اوروبا من سباتها الذي دام عقودا ، وهي تنام علي كف عفريت ، وتحسب انها تنام ملء جفونها في ظل قوة امريكا ، التي اظهرت حقيقة مطامعها وبشكل بشع ، عندما ضربت بعرض الحائط بمصالح القارة الاوروبية ، عندما فرضت ، لا علي ايران، بل علي اوروبا حصارا ، عقابا لها بسبب تعاملها التجاري مع ايران ، وعندما هددت بالانسحاب من معاهدة القوي النووية متوسطة المدي مع روسيا ، وترك اوروبا في مواجهة روسيا لا لشيء الا من اجل حلب اوروبا ، كما حلب ويحلب السعودية والامارات وغيرها من الدول النفطية بذراع تضحك الثكلي.

*شفقنا

انتهي**س.ر

