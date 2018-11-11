ناطق القوات المسلحةاليمنية :

العدوان يحاول فك حصاره بتكثيف الغارات وتدمير171مدرعة وآلية في الساحل

طهران /11 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيي سريع أن قوات العدو السعودي تكبدت خلال الـ 48 ساعة الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وذلك في عمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية بجبهات الساحل الغربي.

وأشار المتحدث الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'، إلي أن خسائر العدو البشرية بلغت 180ما بين قتيل ومصاب بينهم 10 قادة كتائب و3 قادة سرايا.. موضحا بأن المعلومات الاستخباراتية تؤكد وصول عشرات الجثث إلي المراكز الطبية في المخا فضلا عن المصابين.
وقال العميد سريع إن قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت 21 آلية ومدرعة وهو ما يرفع عدد المدرعات والآليات المدمرة خلال الأيام الماضية إلي أكثر من 171مدرعة وآلية علي طول مسرح العمليات القتالية في الساحل الغربي.
وكشف المتحدث الرسمي عن عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية في منطقة كيلو 16 أو ما أصبح يعرف بمثلث الموت حيث تم استدراج قوات العدو إلي حقل ألغام في منطقة مفتوحة الأمر الذي أدي إلي مصرع العشرات من قوات العدو وفرار من تبقي.
ونوه العميد سريع إلي أن قوات العدو حاولت التقدم باتجاه المطار وكذلك باتجاه شمال الكيلو 16 إلا أنها انكسرت بعد تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية لها .. مشيرا إلي أن العدوان لجأ إلي تكثيف غاراته الجوية في محاولة منه لفتح خطوط الإمداد من المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة إضافة إلي شنه عشرات الغارات علي المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.
وأوضح بأن العدوان دفع بتعزيزات من المرتزقة وذلك لفتح خط الإمداد جنوب منطقة الجبلية واستمرت المواجهات 17 ساعة تكبدت فيها قوات العدوان خسائر في العتاد والأرواح وفرار كتيبة كاملة من ميناء الحيمة نتيجة الخسائر الكبيرة.
وأكد العميد سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عمليتين هجوميتين الأولي في جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة والأخري شرق مطار الحديدة أسفرتا عن وقوع قتلي ومصابين من قوات العدو كما تم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة للعدو.
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ناطق القوات المسلحةاليمنية

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العدوان يحاول فك حصاره بتكثيف الغارات وتدمير171مدرعة وآلية في الساحل

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