الايرانية غلاب آدينة تفوز بجائزة افضل ممثلة بمهرجان `الديك الذهبي` في الصين

وحازت آدينة جائزة افضل ممثل في المهرجان الذي اختتم اعماله امس السبت لدورها في فيلم 'الحياة مرة اخري' للمخرج رضا فهيمي.

وتسلم معد الفيلم حسين بورمحمدي الجائزة نيابة عن غلاب آدينة لعدم تمكنها من الحضور في المهرجان.

كما حازت جوليت بينوش جائزة افضل ممثلة من منظار الجمهور لدورها في فيلم 'The Wait' .

وكان فيلم 'الحياة مرة اخري' قد شارك من قبل في مهرجان تيرانا السينمائي في البانيا.

فيلم 'الحياة مرة اخري' لعب الادوار الرئيسية فيه كل من غلاب آدينة وشمس لنكرودي ورها خداياري وخلف علواني واختر خوشكنار وآية مقدم.

يحكي الفيلم قصة زوجين في منتصف العمر يقرران الذهاب الي دار العجزة ليقضيا بقية حياتهما فيها الا ان الظروف تدفعهما لمواصلة العيش الي جانب بعضهما بعضا.

انتهي ** 2342

