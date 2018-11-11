اثر تعادله مع برسبوليس في طهران..

كاشيما الياباني بطلا لدوري أبطال آسيا

طهران / 11 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
تُوج كاشيما أنتلرز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، اثر تعادله دون أهداف مع مضيفه الإيراني برسبوليس، في إياب الدور النهائي، السبت، علي ستاد آزادي في طهران.

وكان فريق كاشيما قد فاز في مباراة الذهاب علي برسبوليس (2-0)، لينجح في حسم اللقب بمجموع اللقائين.
وقد عاني برسبوليس في التعامل مع المباراة بصورة جيدة، بسبب انه دخل المباراة متخلفا بهدفين وكان اكبر ما يخشاه ان يدخل هدف في مرماه ينهي آماله لانه في هذه الحالة كان بحاجة الي تسجيل 4 اهداف وهو امر في غاية الصعوبة.
وهذا الخوف في نفوس لاعبي برسبوليس ادي الي تشتيت تركيزهم والاحتفاظ بالمدافعين في مواقعهم وعدم التقدم كثيرا الي الامام خشية حدوث ثغرات يستغلها كاشيما ويسجل منها اهدافا، وهو ما ادي الي ضعف الدعم من لاعبي برسبوليس في الدفاع والوسط للاعبي الهجوم الذين كانوا محاطين دوما بلاعبي كاشيما مما ادي الي اضعاف فاعليتهم وتحركهم.
في الشوط الاول توفرت فرصة خطيرة لشوما عندما تسلم كرة علي مشارف منطقة الجزاء سددها أرضية قوية مرت بجوار القائم للمرمي الإيراني.
وارتقي علي عليبور لإحدي الكرات العرضية وسددها برأسه بقوة، الا ان حارس كاشيما سون تاي امسكها وعاد وتألق في السيطرة علي تسديدة بشار رسن الذي اخترق المدافعين داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسري ببراعة.
وفي الشوط الثاني تألق حارس مرمي برسبوليس علي رضا بيرانوند، في التصدي لانفرادة سوزوكي.
وأهدر عليبور فرصة خطرة لبرسبوليس، حيث استثمر كرة علي مشارف منطقة الجزاء وأطلقها قوية مرت بجوار القائم.
وعاد عليبور وارتقي لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، سددها برأسه مرت فوق العارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل دون اهداف، ويتوج كاشيما بلقب البطولة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

ورزش

كاشيما

دوري ابطال اسيا

برسبوليس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

كاشيما الياباني بطلا لدوري أبطال آسيا

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

الرئيس الايراني:

النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

التوقيع علي استثمارات بمبلغ 110ملايين دولار لدعم ميناء جابهار

التوقيع علي استثمارات بمبلغ 110ملايين دولار لدعم ميناء جابهار

أحدث الأخبار

الايرانية غلاب آدينة تفوز بجائزة افضل ممثلة بمهرجان `الديك الذهبي` في الصين

الايرانية غلاب آدينة تفوز بجائزة افضل ممثلة بمهرجان 'الديك الذهبي' في الصين

كاشيما الياباني بطلا لدوري أبطال آسيا

اثر تعادله مع برسبوليس في طهران..

كاشيما الياباني بطلا لدوري أبطال آسيا

منتخب الكرة الشاطئیة الایرانیة یتوج بطلا لكاس القارات

بفوزه علي منتخب روسیا 4-2 فی النهائی..

منتخب الكرة الشاطئیة الایرانیة یتوج بطلا لكاس القارات

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

نائب رئيس غرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في شنغهاي؛

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

موضوعات مرتبط