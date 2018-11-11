بفوزه علي منتخب روسیا 4-2 فی النهائی..

منتخب الكرة الشاطئیة الایرانیة یتوج بطلا لكاس القارات

طهران / 10 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
توج المنتخب الوطنی الایرانی للكرة الشاطئیة بطلا لكاس القارات بفوزه فی المباراة النهائیة علي روسیا 4-2.

وهذه هی المرة الثانیة التی تتوج فیها ایران بكاس القارات للكرة الشاطئیة فیما حلت فی مركز الوصافة مرة واحدة.
وشاركت فی بطولة كاس القارات فی نسختها الثامنة بالامارات افضل 8 منتخبات فی العالم حیث قسمت الي مجموعتین ضمن الاولي ایران وروسیا وامیركا وتاهیتی فیما ضمت الثانیة البرازیل ومصر والامارات واسبانیا.
وكانت ایران قد تصدرت مجموعتها بتحقیقها 3 انتصارات علي امیركا 8-0 وتاهیتی 4-2 وروسیا 3-2 ، فیما حلت روسیا فی المركز الثانی.
وتصدرت البرازیل المجموعة الثانیة وحلت مصر فی المركز الثانی.
وفی الدور نصف النهائی فازت ایران علي مصر 3-1 فیما فازت روسیا علي البرازیل بركلات الترجیح 3-1 بعد التعادل فی الوقتین الاصلی والاضافی بنتیجة 5-5.
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منتخب الكرة الشاطئیة الایرانیة یتوج بطلا لكاس القارات

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