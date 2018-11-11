منتخب الكرة الشاطئیة الایرانیة یتوج بطلا لكاس القارات

وهذه هی المرة الثانیة التی تتوج فیها ایران بكاس القارات للكرة الشاطئیة فیما حلت فی مركز الوصافة مرة واحدة.

وشاركت فی بطولة كاس القارات فی نسختها الثامنة بالامارات افضل 8 منتخبات فی العالم حیث قسمت الي مجموعتین ضمن الاولي ایران وروسیا وامیركا وتاهیتی فیما ضمت الثانیة البرازیل ومصر والامارات واسبانیا.

وكانت ایران قد تصدرت مجموعتها بتحقیقها 3 انتصارات علي امیركا 8-0 وتاهیتی 4-2 وروسیا 3-2 ، فیما حلت روسیا فی المركز الثانی.

وتصدرت البرازیل المجموعة الثانیة وحلت مصر فی المركز الثانی.

وفی الدور نصف النهائی فازت ایران علي مصر 3-1 فیما فازت روسیا علي البرازیل بركلات الترجیح 3-1 بعد التعادل فی الوقتین الاصلی والاضافی بنتیجة 5-5.

انتهی ** 2342

