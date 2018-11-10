روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

وقال 'الكسي مشكوف' ان الوزيرين سيبحثان ايضا في هذا اللقاء حول الاوضاع في سوريا واوكرانيا الي جانب القضايا الدولية الهامة.

وهناك تعاون وثيق بين روسيا وفرنسا فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

انتهي**س.ر

