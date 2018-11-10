روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

موسكو/ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر- قال السفير الروسي لدي باريس ان وزيري خارجية روسيا وفرنسا سيتباحثان حول خطة العمل المشترك الشاملة في اللقاء الذي سيجمعها في نهاية نوفمبر-تشرين الثاني الجاري في باريس.
وقال 'الكسي مشكوف' ان الوزيرين سيبحثان ايضا في هذا اللقاء حول الاوضاع في سوريا واوكرانيا الي جانب القضايا الدولية الهامة. وهناك تعاون وثيق بين روسيا وفرنسا فيما يتعلق بالاتفاق النووي. انتهي**س.ر
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