نائب رئيس غرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في شنغهاي؛

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

بكين/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد نائب رئيس غرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين- شنغهاي 'عليرضا رمضاني فرد' ان ايران لديها ارضيات عديدة لإنتاج واستثمار الشركات الصينية لافتا الي زيارة الرئيس الصيني الي إيران في العام 2016 والتوقيع علي 17 وثيقة للتعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة.

ونوه رمضاني فرد اليوم السبت خلال الإجتماع الحقوقي والمالي الثاني لغرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين- شنغهاي، الي تركيز الصين علي إحياء طريق الحرير لافتا الي الموقع الجغرافي المتميز لإيران في الشرق الأوسط وظروفها الإقتصادية الجديدة والمناطق التجارية الحرة في إيران وقال ان ذلك يشجع الدول علي تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي معها.
وأكد رمضاني فرد، انه وفقا لقوانين المنظمة الايرانية للاستثمار والمساعدات التقنية فيمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لمدة 20 عاما، والحصول علي ضمانات رأس المال والربح، والحصول علي الإقامة بصورة سهلة والإعفاء من دفع الرسوم الجمركية علي توريد الآلات الصناعية في المناطق التجارية الحرة.
وحضر الاجتماع الحقوقي والمالي الثاني لغرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين- شنغهاي، القنصل الإيراني العام لدي شنغهاي 'عليرضا ايروش' الي جانب عدد من التجار وأصحاب المؤسسات التجارية الصينية والإيرانية وأعضاء هذه الغرفة بالتعاون مع شركة 'دنتونز' الصينية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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غرفة التجارة

الرعايا الإيرانين

شنغهاي

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إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

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