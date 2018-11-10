إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

ونوه رمضاني فرد اليوم السبت خلال الإجتماع الحقوقي والمالي الثاني لغرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين- شنغهاي، الي تركيز الصين علي إحياء طريق الحرير لافتا الي الموقع الجغرافي المتميز لإيران في الشرق الأوسط وظروفها الإقتصادية الجديدة والمناطق التجارية الحرة في إيران وقال ان ذلك يشجع الدول علي تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي معها.

وأكد رمضاني فرد، انه وفقا لقوانين المنظمة الايرانية للاستثمار والمساعدات التقنية فيمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لمدة 20 عاما، والحصول علي ضمانات رأس المال والربح، والحصول علي الإقامة بصورة سهلة والإعفاء من دفع الرسوم الجمركية علي توريد الآلات الصناعية في المناطق التجارية الحرة.

وحضر الاجتماع الحقوقي والمالي الثاني لغرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين- شنغهاي، القنصل الإيراني العام لدي شنغهاي 'عليرضا ايروش' الي جانب عدد من التجار وأصحاب المؤسسات التجارية الصينية والإيرانية وأعضاء هذه الغرفة بالتعاون مع شركة 'دنتونز' الصينية.

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