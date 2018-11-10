لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- تقلد لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري للوزن تحت 75 كلغم الميدالية الذهبية بعد أن هزم منافسه الإيطالي ليحوز علي لقب بطولة العالم لهذه الدورة من المنافسات المقامة في إسبانيا.

وتستضيف مدريد منافسات بطولة العالم في نسختها الرابعة والعشرين منذ الثلاثاء الماضي وتستمر حتي غدا الأحد.
ويتنافس ألف و117 لاعب كاراتيه من 140 بلدا في العالم في إطار هذه المسابقات وتحوز البطولة علي أعلي تصنيف عالمي للكاراتيه للحصول علي حصص التأهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتمكن لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري للوزن تحت 75 كلغم من التأهل الي المرحلة النهائية بعد أن تغلب علي منافسيه من السويد واليابان وروسيا، حيث هزم خصمه الإيطالي 'لويجي بوسا' بنتيجة 1-0 وتقلد الميدالية الذهبية لهذه المنافسات.
كما حاز لاعب الكاراتيه الإيراني 'هامون درفشي بور' واللاعبة 'سارا بهمنيار' علي برونزيتين أخريين في إطار هذه المنافسات.
وتقلدت بهمنيار برونزيتها للوزن تحت 55 كلغم بعد أن تغلبت علي منافستها الروسية 'تاتيانا ريبالتشنكو' بنتيجة 5-0.
كما تمكن الرياضي 'هامون درفشي بور' للوزن تحت 67 كلغم، من هزيمة منافسه الإسباني 'رائول مورا' بنتيجة 6-3 لكي يحوز علي برونزية هذه المنافسات.
إنتهي**أ م د**س.ر



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لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

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