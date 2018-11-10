دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

وفی رسالتین وجهتهما إلي أمین عام الأمم المتحدة، ورئیس مجلس الأمن الدولی، جددت الخارجیة السوریة مطالبتها بإجراء تحقیق دولی بشأن جرائم تحالف واشنطن؛ مشیرة انه : أقدم التحالف الدولی غیر الشرعی الذی تقوده الولایات المتحدة الامریكیة علي ارتكاب جریمة نكراء جدیدة طالت عشرات المدنیین السوریین مساء أمس الواقع فی 9 تشرین الثانی 2018؛ حیث استهدفت طائرات ذلك التحالف بشكل متعمد الاحیاء السكنیة فی بلدة هجین الواقعة شرق مدینة دیر الزور بنحو 110 كم ما اسفر عن استشهاد 26 مدنیا، معظمهم من النساء والأطفال فی المدینة بالإضافة إلي جرح العشرات من المدنیین الأبریاء. ونقلت الخارجیة السوریة فی رسالتیها عن 'مصادر' قولها ان 'عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الغارات المتواصلة وصعوبة انتشال الجرحي من تحت الأنقاض علاوة علي الحالات الحرجة للعدید منهم'.

ولفتت إلي أن 'قوات التحالف الامریكی ارتكبت قبل عدة أیام جرائم أخري فی نفس المنطقة ذهب ضحیتها ستة من المدنیین الأبریاء حیث أصبحت آلة القتل الأمریكیة وحلفائها ترتكب هذه الجرائم بدم بارد ومتكرر بینما یلتزم مجلس الأمن الصمت بصورة مریبة تجاه هذه المجازر ولم یبادر لاتخاذ أی إجراءات لوقفها'.

وتابعت : إن الجمهوریة العربیة السوریة أشارت فی رسائلها السابقة وآخرها بتاریخ 20 تشرین الأول الماضی إلي أن اعتداءات هذا التحالف الإجرامی وهجماته البربریة ضد المدنیین الأبریاء أصبحت ذات بعد ممنهج ومتعمد ودائم وتستخدم فیها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دولیا وعشوائیة الاثر وذات القدرة التدمیریة الشاملة كقنابل الفوسفور الأبیض وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوری لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.

وأوضحت وزارة الخارجیة السوریة، أن جریمة قریة هجین یوم أمس وما سبقها من مجازر تؤكد مرة أخري مدي استهتار دول هذا التحالف بحیاة الأبریاء من المدنیین وبأحكام القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی وتعری نفاق ودجل هذه الدول عند الحدیث عن احترام أحكام میثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والقواعد القانونیة الإنسانیة الآمرة فی العملیات العسكریة التی تزعم الولایات المتحدة بإنها تستهدف الإرهابیین فی حین یثبت بالدلیل القاطع فی كل مرة أن كل ضحایاها من المدنیین السوریین بینما تنتشر الجماعات الإرهابیة بكامل أسلحتها وفی وضح النهار علي بعد بضعة كیلومترات من أماكن وجود قوات الاحتلال الأمریكی وعملائها فی شرقی نهر الفرات وفی منطقة التنف التی أعلنت عدة مصادر دولیة موثوقة ان الجیش الأمریكی یقدم فیها كل أشكال الدعم والرعایة لتنظیم داعش الإرهابی.

وأردفت : أن هذه الجریمة البشعة تعری مرة أخري مزاعم الولایات المتحدة الزائفة عن مكافحة الإرهاب وتؤكد أن هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوری وإلحاق المزید من الدمار بالبنیة التحتیة التی صرفت الدولة السوریة مبالغ طائلة لتشییدها طیلة السنوات الماضیة وذلك فی سیاق تواصل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التی یرتكبها ذلك التحالف المارق قانونیا وأخلاقیا بحق المدنیین الأبریاء خدمة لأجندة أصبحت جلیة للشعب السوری بأنها تستهدف مستقبل وسیادة ووحدة وسلامة أراضی الجمهوریة العربیة السوریة وإعاقة التوصل إلي أی حل للأزمة فی سوریة مستقبلا بما یتناقض بشكل صارخ مع جمیع القرارات التی اعتمدها مجلس الأمن إزاء الأزمة فی سوریة.

وخلصت وزارة الخارجیة والمغتربین السوریة الي القول : إن الجمهوریة العربیة السوریة تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولیاته فی التحرك الجاد والفوری لمنع تكرار حصول هذه الاعتداءات والمجازر واتخاذ ما یلزم لإنشاء آلیة دولیة مستقلة ومحایدة للتحقیق فی هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبیها والعمل لالزام دول ذلك التحالف بأحكام میثاق الأمم المتحدة الذی یؤكد علي رفض جرائم العدوان والتدخل فی الشؤون الداخلیة للدول وتقویض السلامة الإقلیمیة للدول الأعضاء.

المصدر : سانا

انتهي ** ح ع

