مسؤول هندي: الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني غيرشرعي

واضاف تلميذ احمد اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا ان الحظر الاميركي الاحادي ضد الشعب الايراني ليس له اي شرعية في القانون الدولي.

وقال ان المجتمع الدولي يعارض هذا الحظر كما عارض انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة وبالتالي اعتقد بانه لن يكون هناك تاثير للضغط والحظر الاميركي لان الدول لاتدعمه.

وتوقع بان يفقد الحظر الاميركي المفروض علي الشعب الايراني مفعوله خلال ستة اشهر او عام علي ابعد تقدير.

واكد ان ايران نفذت كافة التزاماتها في خطة العمل المشترك الشاملة لذلك ليس هناك مبرر لفرض اي حظر ضد الشعب الايراني.

انتهي**2018**س.ر

