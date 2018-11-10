مسؤول هندي: الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني غيرشرعي

نيودلهي/20 تشرين الثاني/نوفمبر- اكد السفير الهندي السابق لدي السعودية 'تلميذ احمد' الي الحزمة الجديدة من الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني وقال ان هذه الاجراءات لاتستند لاي شرعية دولية ولاتحظي باي دعم علي الصعيد الدولي.

واضاف تلميذ احمد اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا ان الحظر الاميركي الاحادي ضد الشعب الايراني ليس له اي شرعية في القانون الدولي.
وقال ان المجتمع الدولي يعارض هذا الحظر كما عارض انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة وبالتالي اعتقد بانه لن يكون هناك تاثير للضغط والحظر الاميركي لان الدول لاتدعمه.
وتوقع بان يفقد الحظر الاميركي المفروض علي الشعب الايراني مفعوله خلال ستة اشهر او عام علي ابعد تقدير.
واكد ان ايران نفذت كافة التزاماتها في خطة العمل المشترك الشاملة لذلك ليس هناك مبرر لفرض اي حظر ضد الشعب الايراني.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

سياسي

الحظر الاميركي

خطة العمل المشترك الشاملة

القانون الدولي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول هندي: الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني غيرشرعي

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

أحدث الأخبار

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

نائب رئيس غرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في شنغهاي؛

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

فی رسالة الي الامین العام للامم المتحدة؛

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

موضوعات مرتبط