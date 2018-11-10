غدا الاحد .. بدء المرحلة الثانية لبيع الخام الايراني لدي البورصة المحلية

طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – ستبدأ غدا (الاحد) عند الساعة الثانية والنصف مساءا، المرحلة الثانية من عملية بيع النفط الخام الايراني لدي بورصة الطاقة في البلاد؛ بواقع 700 الف برميل يوميا، وبقيمة 71 دولارا و59 سنتا للبرميل الواحد.

وكانت المرحلة الاولي لبيع الخام الايراني لدي بورصة الطاقة، قد اُنجزت في 28 اكتوبر الماضي، وبواقع مليون برميل يوميا؛ حيث بيعت 8 شحنات، كل شحنة تضم 35 الف برميل، واجمالي 280 الف برميل.
وبحسب التقرير نفسه، فقد تحدّد عرض الخام الايراني في بورصة الطاقة غدا الاحد بقيمة 76 دولارا و29 سنتا للبرميل الواحد، الا انه نظرا لتراجع اسعار النفط لدي الاسواق العالمية، وبهدف زيادة حجم المبيعات، فقد قررت شركة النفط الوطنية ان تعرض الخام بقيمة 71 دولارا و59 سنتا مقابل البرميل الواحد في سوق الطاقة المحلية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

بيع الخام الايراني

بورصة المحلية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

غدا الاحد .. بدء المرحلة الثانية لبيع الخام الايراني لدي البورصة المحلية

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

أحدث الأخبار

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

نائب رئيس غرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في شنغهاي؛

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

فی رسالة الي الامین العام للامم المتحدة؛

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

موضوعات مرتبط