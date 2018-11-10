غدا الاحد .. بدء المرحلة الثانية لبيع الخام الايراني لدي البورصة المحلية

وكانت المرحلة الاولي لبيع الخام الايراني لدي بورصة الطاقة، قد اُنجزت في 28 اكتوبر الماضي، وبواقع مليون برميل يوميا؛ حيث بيعت 8 شحنات، كل شحنة تضم 35 الف برميل، واجمالي 280 الف برميل.

وبحسب التقرير نفسه، فقد تحدّد عرض الخام الايراني في بورصة الطاقة غدا الاحد بقيمة 76 دولارا و29 سنتا للبرميل الواحد، الا انه نظرا لتراجع اسعار النفط لدي الاسواق العالمية، وبهدف زيادة حجم المبيعات، فقد قررت شركة النفط الوطنية ان تعرض الخام بقيمة 71 دولارا و59 سنتا مقابل البرميل الواحد في سوق الطاقة المحلية.

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