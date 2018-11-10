لاعب ايراني يتقلد الفضية في المنافسات الدولية للكاراتيه

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر-تقلّد اللاعب الايراني للكارتيه في وزن 84 'سجاد كنج زاده' الميدالية الفضية في المنافسات الدولية للكاراتيه المقامة حاليا في العاصمة الاسبانية مدريد وذلك بعد خسارته امام منافسه الالماني جاناثان هورنه.
وكان كنج زاده قد تغلب علي لاعبين من قرغيزيا وبلجيا واميركا وتركيا وروسيا ليتأهل الي المباراة النهائية.انتهي**2018**س.ر
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