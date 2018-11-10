لاعب ايراني يتقلد الفضية في المنافسات الدولية للكاراتيه

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر-تقلّد اللاعب الايراني للكارتيه في وزن 84 'سجاد كنج زاده' الميدالية الفضية في المنافسات الدولية للكاراتيه المقامة حاليا في العاصمة الاسبانية مدريد وذلك بعد خسارته امام منافسه الالماني جاناثان هورنه.

وكان كنج زاده قد تغلب علي لاعبين من قرغيزيا وبلجيا واميركا وتركيا وروسيا ليتأهل الي المباراة النهائية.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

ورزش

الفضية

اسبانيا

اللاعب الايراني للكارتية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاعب ايراني يتقلد الفضية في المنافسات الدولية للكاراتيه

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

أحدث الأخبار

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

نائب رئيس غرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في شنغهاي؛

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

فی رسالة الي الامین العام للامم المتحدة؛

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

موضوعات مرتبط