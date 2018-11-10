وزير الطرق وبناء المدن: مواجهة الحظر الأمريكي من أولوياتنا

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال وزير الطرق وبناء المدن الجديد 'محمد اسلامي' إن التصدي للحظر الأمريكي الجائر ضد الشعب الإيراني يعد من اهم أولويات الوزارة .

واوضح 'محمد اسلامي' مساء اليوم (السبت) خلال مراسم تكريم وزير الطاقة السابق 'عباس اخوندي' بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري'، اوضح 'نحن سنؤدي المهام
واعدين بأن يكون تركيزنا علي الأولويات التي تهم الشعب ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.
وأضاف اسلامي: 'نحن ملتزمون بتوفير متطلبات الشعب ونحرص علي استخدام الامكانيات الموجودة لتطوير البلاد والمضي بها قدما رغم حظر واشنطن'.
بدوره اكد جهانغيري علي ضرورة تلبية الحاجات وسدّ الثغرات في مجال النقل والملاحة الجوية وشراء الطائرات؛ لافتا الي ان المسؤولين المعنيين يبذلون جهدهم لطمأنة الشعب في هذا الخصوص.
انتهي**ح ح**س.ر



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وزير الطرق وبناء المدن: مواجهة الحظر الأمريكي من أولوياتنا

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