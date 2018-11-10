إنتهاك أميركا للإتفاق النووي يؤدي الي اضعاف المنظمات الدولية

وشارك حيدري في حوار متلفز مع قناة الجزيرة في منطقة البلقان، شرح خلاله مواقف الجمهورية الإسلامية والظروف الإقليمية والدولية بعد إنتهاك أميركا للإتفاق النووي.

وتطرق حيدري خلال هذا الحوار الي الحظر الأميركي الأحادي الجائر قائلا؛ ان غالبية دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا والإتحاد الأوروبي والدول الآسيوية والافريقية ومعظم الدول الإسلامية تعارض النهج الأميركي الجديد ولا تساير أميركا في فرض هذه العقوبات ضد إيران.

وفيما يخص ردود فعل إيران حيال عودة العقوبات الأميركية الجائرة قال السفير الإيراني لدي البوسنة والهرسك، ان الجمهورية الإسلامية قد التزمت وستواصل إلتزامها بكافة تعهداتها في اطار الإتفاق النووي .

إنتهي**أ م د**س.ر

