السفير الإيراني لدي البوسنة والهرسك:

إنتهاك أميركا للإتفاق النووي يؤدي الي اضعاف المنظمات الدولية

بلغراد/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد السفير الإيراني في سراييفو 'محمود حيدري' خلال حوار مع قناة الجزيرة في منطقة البلقان، ان إنتهاك الإتفاق النووي من قبل أميركا سيؤدي الي اضعاف المنظمات الدولية الهامة كمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشارك حيدري في حوار متلفز مع قناة الجزيرة في منطقة البلقان، شرح خلاله مواقف الجمهورية الإسلامية والظروف الإقليمية والدولية بعد إنتهاك أميركا للإتفاق النووي.
وتطرق حيدري خلال هذا الحوار الي الحظر الأميركي الأحادي الجائر قائلا؛ ان غالبية دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا والإتحاد الأوروبي والدول الآسيوية والافريقية ومعظم الدول الإسلامية تعارض النهج الأميركي الجديد ولا تساير أميركا في فرض هذه العقوبات ضد إيران.
وفيما يخص ردود فعل إيران حيال عودة العقوبات الأميركية الجائرة قال السفير الإيراني لدي البوسنة والهرسك، ان الجمهورية الإسلامية قد التزمت وستواصل إلتزامها بكافة تعهداتها في اطار الإتفاق النووي .
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

سياسي

البوسنة والهرسك

قناة الجزيرة

الإتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إنتهاك أميركا للإتفاق النووي يؤدي الي اضعاف المنظمات الدولية

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

أحدث الأخبار

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

روسيا وفرنسا تتباحثان حول الاتفاق النووي

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

نائب رئيس غرفة تجارة الرعايا الإيرانيين المقيمين في شنغهاي؛

إيران تتمتع بظروف مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الصينية

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

إيران تحرز المركز الثالث عالميا في رفع الأثقال

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

لاعب الكاراتيه الإيراني بهمن عسكري يتوج بطلا للعالم

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

فی رسالة الي الامین العام للامم المتحدة؛

دمشق تطالب بإنشاء آلیة دولیة مستقلة للتحقیق فی جرائم التحالف الامریكی بسوریا

موضوعات مرتبط