فی تصریح لمراسل 'ارنا'؛

برلمانی ایرانی ینوّه بتعاون زعماء القبائل للافراج عن قوات الحدود المختطفین

طهران / 10 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قال عضو لجنة الامن القومی والسیاسیة الخارجیة بمجلس الشوري الاسلامی 'محمد جواد جمالی نوبندكانی'، الیوم السبت، انه نظرا الي ان حرّاس الحدود الایرانیین المختطفین ینتسبون الي اهالی محافظة سیستان وبلوجستان (جنوب شرق)، فقد عمد زعماء القبائل وشیوخ هذه المنطقة الي التعاون بهدف الافراج عنهم.

وفی حوار مع مراسل 'ارنا'، تطرق 'جمالی نوبندكانی' الي تصریحات وزیر الامن الایرانی خلال اجتماع لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة الیوم، بشان القوات الحدودیة التی تم اختطافها فی منطقة 'میرجاوة' الحدودیة (جنوب شرق)؛ مبینا ان معظمهم من اهالی سیستان وبلوجستان، وعلیه فقد عمد زعماء القبائل وشیوخ هذه المحافظة الي المساهمة فی الافراج عنهم.
وفی سیاق متصل، اشار عضو لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة النیابیة الي زیارة قائد القوات البریة للحرس الثوری 'العمید محمد باكبور' الي باكستان، فضلا عن اتصال وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف' الهاتفی لمتابعة موضوع قوات الحدود المختطفین.
وتابع، ان رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة 'اللواء محمد باقری' یتابع هذا الموضوع شخصیا، و'لله الحمد، حتي اللحظة التی حضر خلالها وزیر الامن اجتماع لجنة الامن القومی النیابیة، فإن حراس الحدود كانوا بصحة جیدة، ویتم احتجازهم من قبل الارهابیین بالقرب من حدود باكستان وافغانستان'.
كما دعا البرلمانی الایرانی الي مراقبة الامور كی لا تأخذ منحي التصعید، وبما یضمن عودة هؤلاء (المختطفین) سالمین الي الوطن.
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برلمانی ایرانی ینوّه بتعاون زعماء القبائل للافراج عن قوات الحدود المختطفین

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