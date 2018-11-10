باحث هندي:محاولات اميركا ضد ايران ستجعل ترامب في عزلة عالمية

نيودلهي/10تشرين الثاني/نوفمبر- قال رئيس قسم الدراسات الاوروبية في جامعة جواهر لعل نهرو في العاصمة الهندية نيودلهي 'غولشن ساجدوا' ان قيام اميركا باعفاء عدد من الدول من الحظر الذي تفرضه علي ايران مؤشر علي هزيمتها في جعل ايران معزولة علي الصعيد الدولي.

واضاف ساجدوا اليوم السبت في حديث مع مراسل ارنا ان ايران هي الطرف المنتصر في ساحة المعركة ضد الحظر الاميركي.
وقال ان التطورات الاخيرة تشير الي ان الولايات المتحدة فشلت في عزل ايران سياسيا واقتصاديا اذا اعلنت قوي كبري مثل الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين والهند دعمها للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه القضية مضيفا ان ايران اثبتت بانها تعالج القضايا عن طريق التعاون والحوار ومن خلال تمسكها بمواقفها الحكيمة.
وتابع ان العديد من الدول بالرغم من علاقاتها الوطيدة مع اميركا عارضت الاجراءات الاميركية ضد ايران واصفا ايران بالشريك الهام في ضمان امن الطاقة للهند.
انتهي**2018**س.ر



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الحظر الاميركي

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باحث هندي:محاولات اميركا ضد ايران ستجعل ترامب في عزلة عالمية

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