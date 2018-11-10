فرنسا تؤكد إنتفاع إيران من مزايا الإتفاق النووي

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد وزير الخارجية الفرنسي 'جان إيف لودريان' اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني 'محمد جواد ظريف' ، اكد عزم باريس وسائر الدول الأوروبية علي إنتفاع إيران من مزايا الإتفاق النووي وإيجاد آليات خاصة لضمان ذلك .
وبحث الجانبان خلال هذا الحوار حول آخر التطورات علي صعيد العلاقات الثنائية، والإتفاق النووي وسائر المواضيع ذات الإهتمام المشترك.إنتهي**أ م د**س.ر
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