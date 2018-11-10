خلال إتصال هاتفي جري بين ظريف ونظيره الفرنسي؛

فرنسا تؤكد إنتفاع إيران من مزايا الإتفاق النووي

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد وزير الخارجية الفرنسي 'جان إيف لودريان' اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني 'محمد جواد ظريف' ، اكد عزم باريس وسائر الدول الأوروبية علي إنتفاع إيران من مزايا الإتفاق النووي وإيجاد آليات خاصة لضمان ذلك .

وبحث الجانبان خلال هذا الحوار حول آخر التطورات علي صعيد العلاقات الثنائية، والإتفاق النووي وسائر المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

محمد جواد ظريف

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فرنسا تؤكد إنتفاع إيران من مزايا الإتفاق النووي

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