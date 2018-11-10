وزير الرياضة والشباب: نحن علي استعداد لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني الياباني

وأشار 'مسعود سلطاني فر' إلي العلاقات الجيدة والتاريخية بين البلدين قائلا: 'وضعنا خططا للحضور القوي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام2020، ويمكننا أن نستلهم من تجارب اليابان وخاصة في إقامة معسكرات تدريبية مشتركة بين فرق السيدات'.

وحول مباراة إياب دوري أبطال آسيا قال وزير الرياضة والشباب : 'آمل أن نشاهد أداء أفضل من الفريقين كما آمل تتويج برسبوليس بطلا لآسيا'.

ويخوض برسبوليس الإيراني مواجهة صعبة أمام كاشيما انتلرز الياباني في ستاد آزادي (الحرية) في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما سجل الفريق الياباني هدفين بلامقابل في مباراة الذهاب.

انتهي**ح ح**س.ر

