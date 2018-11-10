جهانغيري : لتعزيز شبكات النقل في مواجهة العدو وحل المشاكل الاقتصادية

طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ان العدو يسعي الي الاخلال بشبكات النقل وبما يشمل البري والبحري والجوي والسككي في ايران؛ مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة ودقيقة لتعزيز اداء شبكات النقل؛ ومؤكدا ان الحكومة وضعت خططا جيدة في هذا الاطار.

جاءت تصريحات جهانغيري هذه اليوم السبت خلال مراسم تكريم وزير الطرق واعمار المدن السابق 'عباس اخوندي'، وتقديم الوزير الجديد 'محمد اسلامي'.
واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الي انه نظرا للموقع الجغرافي الايراني ومحاذاة البلاد لـ 15 دولة، فإن شبكة النقل السككي تسهم بشكل كبير في دعم الصادرات واستيراد البضائع وربط ارجاء البلاد ببعضها البعض؛ مؤكدا في هذا السياق ان الحكومة وضعت علي سلّم اولوياتها تجهيز ميناء جابهار (جنوب) بالشبكة السككية.
وعلي صعيد النقل الجوي، فقد اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الي محاولات الاعداء للمساس بحركة الملاحة الجوية واستخدامه كافة الاساليب اللاانسانية والحظر الجائر للحيلولة دون توريد قطع غيار الطائرات وبالتالي زعزعة الامان واطمئنان الشعب تجاه الرحلات الجوية في البلاد.
واكد جهانغيري علي ضرورة تلبية الحاجات وسدّ الثغرات في مجال النقل والملاحة الجوية وشراء الطائرات؛ لافتا الي ان المسؤولين المعنيين يبذلون جهدهم لطمأنة الشعب في هذا الخصوص.
واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الي الملاحة البحرية في ايران؛ مصرحا انه يتم سنويا عبر النقل البحري تصدير واستيراد عشرات ملايين اطنان السلع من والي البلاد؛ ورغم محاولات الاعداء لشلّ حركة النقل الجوي والبحري وفرض الحظر علي هذه الانشطة، 'لكننا نطمئن الشعب باننا قادرون وبفضل جهود المسؤولين والخبراء ان نحول دون وقوع ذلك'.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

جهانغيري

المشاكل الاقتصادية

تعزيز شبكات النقل

مواجهة العدو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جهانغيري : لتعزيز شبكات النقل في مواجهة العدو وحل المشاكل الاقتصادية

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

أحدث الأخبار

إنتهاك أميركا للإتفاق النووي يؤدي الي اضعاف المنظمات الدولية

السفير الإيراني لدي البوسنة والهرسك:

إنتهاك أميركا للإتفاق النووي يؤدي الي اضعاف المنظمات الدولية

برلماني ايراني ينوّه بتعاون زعماء القبائل للافراج عن قوات الحدود المختطفين

في تصريح لمراسل 'ارنا'؛

برلماني ايراني ينوّه بتعاون زعماء القبائل للافراج عن قوات الحدود المختطفين

باحث هندي:محاولات اميركا ضد ايران ستجعل ترامب في عزلة عالمية

باحث هندي:محاولات اميركا ضد ايران ستجعل ترامب في عزلة عالمية

فرنسا تؤكد إنتفاع إيران من مزايا الإتفاق النووي

خلال إتصال هاتفي جري بين ظريف ونظيره الفرنسي؛

فرنسا تؤكد إنتفاع إيران من مزايا الإتفاق النووي

وزير الرياضة والشباب: نحن علي استعداد لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني الياباني

وزير الرياضة والشباب: نحن علي استعداد لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني الياباني

موضوعات مرتبط