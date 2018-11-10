جهانغيري : لتعزيز شبكات النقل في مواجهة العدو وحل المشاكل الاقتصادية

جاءت تصريحات جهانغيري هذه اليوم السبت خلال مراسم تكريم وزير الطرق واعمار المدن السابق 'عباس اخوندي'، وتقديم الوزير الجديد 'محمد اسلامي'.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الي انه نظرا للموقع الجغرافي الايراني ومحاذاة البلاد لـ 15 دولة، فإن شبكة النقل السككي تسهم بشكل كبير في دعم الصادرات واستيراد البضائع وربط ارجاء البلاد ببعضها البعض؛ مؤكدا في هذا السياق ان الحكومة وضعت علي سلّم اولوياتها تجهيز ميناء جابهار (جنوب) بالشبكة السككية.

وعلي صعيد النقل الجوي، فقد اشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الي محاولات الاعداء للمساس بحركة الملاحة الجوية واستخدامه كافة الاساليب اللاانسانية والحظر الجائر للحيلولة دون توريد قطع غيار الطائرات وبالتالي زعزعة الامان واطمئنان الشعب تجاه الرحلات الجوية في البلاد.

واكد جهانغيري علي ضرورة تلبية الحاجات وسدّ الثغرات في مجال النقل والملاحة الجوية وشراء الطائرات؛ لافتا الي ان المسؤولين المعنيين يبذلون جهدهم لطمأنة الشعب في هذا الخصوص.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الي الملاحة البحرية في ايران؛ مصرحا انه يتم سنويا عبر النقل البحري تصدير واستيراد عشرات ملايين اطنان السلع من والي البلاد؛ ورغم محاولات الاعداء لشلّ حركة النقل الجوي والبحري وفرض الحظر علي هذه الانشطة، 'لكننا نطمئن الشعب باننا قادرون وبفضل جهود المسؤولين والخبراء ان نحول دون وقوع ذلك'.

انتهي ** ح ع

