المرحلة النهائية لدوري أبطال آسيا؛

بدء مباراة برسبوليس أمام كاشيما انتلرز

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- بدأت قبل دقائق مباراة فريقي برسبوليس الإيراني أمام كاشيما انتلرز الياباني لتحديد بطل الموسم الحالي لدوري أبطال آسيا.

وبدأت مباراة الإياب للفريقين في المرحلة النهائية لدوري أبطال آسيا، تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت علي ستاد آزادي(الحرية) بالعاصمة طهران، فيما فاز الممثل الياباني علي نظيره الإيراني في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.
والي جانب ما يزيد عن 80 ألف مشجع، يشاهد المباراة عن كثب النائب الأول لرئيس الجمهورية 'إسحاق جهانغيري' ورئيس الفيفا 'جياني إينفانتينو' ورئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم 'الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة' ووزير الرياضة والشباب 'مسعود سلطاني فر' وعدد آخر من المسؤولين السياسيين في البلاد.
وعلي هامش هذه المباراة، جري مساء اليوم السبت، لقاء بين وزير الرياضة والشباب 'مسعود سلطاني فر' ورئيس الفيفا 'جياني إينفانتينو'.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

دوري أبطال آسيا

برسبوليس وكاشيما انتلرز

إسحاق جهانغيري

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بدء مباراة برسبوليس أمام كاشيما انتلرز

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