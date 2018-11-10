محلل سياسي تركي: خاشقجي قُتل بامر من كبار المسوولين السعوديين

واشار استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الشرق الاوسط بانقرة في حديث لمراسل ارنا ، الي البيان الصادر عن الرياض بشان مقتل خاشقجي وقال ان مزاعم المسؤولين السعوديين التي تقول بان عناصر سعودية مارقة ارتكبت هذه الجريمة كاذبة واعتقد بان كيفية ارتكاب هذه الجريمة والتخلص من الجثة تشير الي ان هناك اسرار وراء هذه الجريمة قد يؤدي الكشف عنها الي المساس بسمعة الاسرة الحاكمة اكثر من ذي قبل وان يصعد الموقف ضد الرياض وينتهي بعزل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من منصبه.

واضاف ان جميع الادلة والقرائن تشير الي ان عملية تصفية خاشقجي تم تخطيطها منذ مدة طويلة وان احتمال تعاون بعض الاجهزة الامنية الاستخباراتية الغربية في تخطيط هذه الجريمة وارد.

انتهي**2018**س.ر

