افغانستان تدشن خطا ملاحيا بين ميناء جابهار والهند

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - أعلنت وزارة الشحن والنقل الأفغانية أنها ستطلق قريبا بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية خطا ملاحيا للقيام بالمبادلات التجارية بين ميناء جابهار (جنوب شرقي إيران) والهند.

وبحسب وكالة أنباء 'طلوع نيوز' فبعد إدراج أفغانستان علي قائمة الدول المعفية من الحظر الأمريكي ضد ايران يسعي المسؤولون الافغان لحل مشاكل بلادهم الاقتصادية عن طريق إنشاء خط ملاحي من جابهار إلي الهند.
وقال مسؤولون من وزارة الشحن والنقل الأفغانية إن مشروع إنشاء الخط الملاحي تم بحثها مع إيران والهند وبلدان أخري في المنطقة، ومن المقرر أن تساعد طهران كابول عن طريق الاستثمار في هذا القطاع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق استثناء ميناء جابهار الايراني من الحظر الأمريكي نظرا لأهميته الاقتصادية لأفغانستان.
انتهي**ح ح**س.ر



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افغانستان تدشن خطا ملاحيا بين ميناء جابهار والهند

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