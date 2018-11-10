مستشار وزير الخارجية: إجراءات أميركا العدائية ضد إيران هدفها حماية إسرائيل

وفيما أشار اليوم السبت في تصريح لمراسل إرنا، الي تصريحات بعض الساسة الأميركان حول تغيير سلوك إيران وتقليص نفوذها أضاف صدر، ان هذه التصريحات تأتي لدعم الكيان الصهيوني لا سيما ان الدول العربية قد تخلت حاليا عن دعم فلسطين وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت الدولة الوحيدة التي تدافع عن مصالح الشعب الفلسطيني ولا تعترف بإسرائيل.

واوضح مستشار وزير الخارجية، ان اميركا تقوم بمواجهة اي دولة او جماعة تضر مصالح اسرائيل.

وفيما يتعلق بسوريا قال مستشار وزير الخارجية ان الموضوع الوحيد الذي يطرح اليوم هو إنسحاب إيران من سوريا لأن هذا الأمر هو مطلب إسرائيل وان الكيان الصهيوني يعتبر الحضور الايراني في سوريا خطرا له.

واعتبر صدر الدعم المفرط لإسرائيل هو ما يميز ترامب عن سائر الرؤساء الاميركيين وان نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الي القدس الشريف هو احد مصاديق هذا الدعم وأضاف، ان هذا القرار تم اتخاذه منذ عشرات السنين، دون ان يتم تنفيذه من قبل أي من الرؤساء الأميركان ولهذا يمكن القول بأن ترامب هو الرئيس الأميركي الأكثر تطرفا علي مدي العقدين الاخيرين أو العقود الثلاثة الأخيرة.

وحول العزلة التي تعاني منها أميركا بسبب فرض الحظر الاحادي ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية قال، ان أميركا أصبحت اليوم في عزلة سياسية .

وتابع مستشار وزير الخارجية ان مواقف اميركا حيال إيران لم تحظ باي تأييد من قبل المجتمع الدولي وان الحلفاء الرئيسيين لهذا البلد بما فيهم الأوروبيين وكذلك دول أخري كالهند وكوريا الجنوبية وتركيا والصين وعلي الرغم من علاقاتهم الجيدة معها لم تتبع إجراءات الولايات المتحدة وعلي ذلك باتت الولايات المتحدة في عزلة حقيقية.

وأشار صدر الي قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر لصالح إيران وعدم ترحيب أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتصريحات ترامب مؤكدا، ان هذه الأمور تبرز العزلة التي تعيشها اميركا علي صعيد ساحة السياسة الدولية.

إنتهي**أ م د**س.ر

