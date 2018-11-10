بمشاركة رئیس الوزراء العراقی؛

معرض بغداد الدولی یبدأ أعماله بحضور إیران

بغداد/10 تشرین الثانی/نوفمبر/إرنا - انطلقت صباح الیوم (السبت) اعمال معرض بغداد الدولی فی نسخته الـ45 بحضور رئیس الوزراء العراقی 'عادل عبد المهدی' والسفیر الإیرانی فی بغداد 'ایرج مسجدی' وبمشاركة ملحوظة للشركات الإیرانیة والأجنبیة .

وقال رئیس الوزراء العراقی فی مراسم الافتتاح ان الحكومة العراقیة وضعت تطویر الاقتصاد العراقی علي سلم اولویاتها، مشددا علي ضرورة توفیر بیئة استثماریة مناسبة لاطلاق المشاریع.
واضاف عبد المهدی ان العقبات ماتزال قائمة للقیام بمشاریع استثماریة، داعیا الي المساهمة فی اعادة الاعمار لتحقیق الفائدة للجمیع.
هذا وقام سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدي بغداد 'إیرج مسجدی'بافتتاح الاجنحة الإیرانیة فی مراسم حضرها ممثلون عن الشركات الإیرانیة والأجنبیة.
وقال المستشار التجاری الایرانی فی بغداد إن 53 شركة إیرانیة تشارك فی المعرض، حیث تأتی فعالیتها فی مجالات مختلفة بما فی ذلك، الصناعة والخدمات الهندسیة والسجاد والمنسوجات والأغذیة والأثاث المنزلی والإكسسوارات والملابس وصناعة السیارات.
وتشارك فی المعرض 17 دولة واكـثـر مـن 700 شـركـة تمثل قطاعات مـخـتـلـفـة فیما جاءت إیران والمانیا فی مقدمة الدول من حیث حجم المشاركة.
انتهی**ح ح**س.ر



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