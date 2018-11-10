مسؤول برلماني : لا يوجد بديل عن النفط الايراني

وفي كلمة له اليوم السبت خلال مراسم افتتاح الدورة السابعة عشرة لمعرض كرمان الكبير (جنوب شرق)، وايضا معرض الصحف الرابع في هذه المحافظة، لفت 'بور ابراهيمي' الي ان الولايات المتحدة الامريكية استخدمت آليتها الاخيرة في الجانب الاقتصادي ضد الشعب الايراني.

وتابع، ان الامريكيين باتوا يكثّفون من استخدام اساليبهم السخيفة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مشيرا الي ان وزير الخارجية الامريكي 'بومبيو' الذي يعد من اشد مروجي الحظر ضد ايران كان يزعم بان الصدمة في مجال العملة الصعبة ستقضي علي البلاد، لكنه لم يحقق اي نتيجة في ذلك.

وقال المسؤول البرلماني الايراني ان العدو سعي من خلال اجراءاته الغاشمة الي اثارة حرب نفسه، وقام بحشد المجتمع الدولي ضد ايران؛ لكن اليوم ولاول مرة (نشاهد) عدم وجود اتفاق بين امريكا واوروبا فيما يخص الحظر.

واضاف بور ابراهيمي : نتوقع من اوروبا ان تواصل حضورها في الاتفاق النووي؛ بما يستدعي من وزارة الخارجية الايرانية ان تكون جادة في مطالبها (بهذا الشأن).

واكد رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، انه لم تقم اي منظمة دولية بفرض الحظر علي الجمهورية الاسلامية، كما ان هناك خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الامريكيين حول هذا الموضوع.

واردف القول : نتوّقع بأن تبلغ قيمة مبيعات الخام الايراني بنهاية العام الحالي 45 مليار دولار؛ ورغم كافة العقبات التي تواجه البلاد بما يشمل الحظر والاجراءات الشريرة علي مدي الاشهر السبعة الماضية، فقد بلغت مبيعات النفط الايراني خلال هذه الفترة 32 مليار دولار.

انتهي ** ح ع

