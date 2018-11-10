آية الله مكارم شيرازي:

يجب الحد من سفك الدماء في العالم الإسلامي

قم/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي إن الدين الإسلامي هو دين السلم والأخوة فلذلك ينبغي علي الجميع أن يسعي من أجل حقن الدماء في البلدان الإسلامية.

وأضاف آية الله مكارم شيرازي اليوم السبت خلال لقائه رئيس المجلس الأعلي للسلام في أفغانستان والوفد المرافق له، أضاف أننا مسلمون وينبغي أن نعمل بنص القران الكريم الذي يحذر من النزاعات والخلافات في المجتمع الاسلامي، مؤكدا علي أهمية السلام وضرورة مواجهة الحرب وسفك الدماء في الدول الإسلامية خاصة في أفغانستان.
وأكد ايه الله مكارم شيرازي علي ضرورة تشكيل معهد دراسات يعمل علي دراسة اسباب وجذور الاختلافات التي ادت الي اراقة الدماء في افغانستان، مشددا علي ضرورة انهاء تدخل الأجانب في هذا البلد.
وأشار آية الله مكارم شيرازي الي القواسم الدينية والثقافية والعقائدية المشتركة بين ايران وافغانستان قائلا إن ما يسيء اليكم يسيء الينا و أن ما يرضيكم يرضينا.
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آيت الله مكارم شيرازي

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ايران

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يجب الحد من سفك الدماء في العالم الإسلامي

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