قائد بحرية الجيش يزور الهند

طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – غادر قبل قليل قائد سلاح البحر للجيش الايراني 'الاميرال حسين خانزادي'، البلاد متجها نحو الهند بهدف المشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول المطلة علي المحيط الهندي (ايونز).

وفي تصريح له قبل مغادرة طهران (اليوم)، اشار الاميرال خانزادي الي ان القوة البحرية الهندية تقيم المؤتمر العاشر للدول المتشاطئة مع المحيط الهندي علي مدي ثلاثة ايام في مدينة 'كوجيك'، وبمشاركة 32 دولة.
واكد القائد البحري الايراني ان المحيط الهندي يشكّل من المناطق الهامة للغاية في العالم، وانطلاقا من ذلك يتم عقد مؤتمر القوة البحرية الهندي طيلة الاعوام العاشرة الماضية؛ بما يصب في رفع مستوي التعاون الاقليمي وتحقيق الامن الجماعي بين دول منطقة المحيط الهندي.
ونوّه الاميرال خانزادي الي ان القوة البحرية الستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يتولي رئاسة هذا المؤتمر علي مدي عامين، وقد مرّت علي هذه الفترة 6 اشهر.
واردف القول : لقد وضعنا العديد من البرامج خلال فترة رئاسة هذا الاجتماع وذلك بهدف ارساء الامن الجماعي علي صعيد المحيط الهندي.
ويتوقع ان يلقي قائد القوة البحرية للجيش الايراني كلمة خلال الدورة العاشرة لمؤتمر البلدان المطلة علي المحيط الهندي، يتناول فيها القضايا ذات الصلة بمستقبل وامن هذه المنطقة، فضلا عن اللقاءات التي ستجمعه بالمسؤولين الهنود وقادة القوات البحرية لـ 12 دول مشاركة في هذا الحدث.
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قائد بحرية الجيش يزور الهند

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