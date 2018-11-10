الأمناء العامون للجان الوطنیة للأیسسكو یجتمعون فی شیراز

وتمت المصادقة علي مشروع إقامة هذا الإجتماع المقترح من قبل القاعده الاستنادیه لعلوم العالم الإسلامی (ISC)، خلال مؤتمر وزراء التعلیم العالی للدول الإسلامیة الذی انعقد فی نوفمبر العام الماضی فی المغرب.

وفی سیاق متصل، اعتبر رئیس القاعده الاستنادیه لعلوم العالم الإسلامی (ISC) 'محمد جواد دهقانی' فی تصریح لمراسل إرنا، إقامة هذا الإجتماع بأنها خطوة فاعلة علي صعید عولمة الـ ISC.

وأكد ان إقامة هذا الإجتماع جاءت بهدف إبراز المرجعیة العلمیة للبلاد فی مختلف الأبعاد وتابع، ان توقیع مذكرة تفاهم للتعاون مع الدول الأعضاء فی منظمة الأیسسكو یعد من الأهداف الأخري لإقامة هذا الإجتماع.

وأضاف، ان هذا الإجتماع من شأنه أن یؤدی الي الإرتقاء بنوعیة الأبحاث التی تقام من قبل هذه المنظمة وتأسیس شبكة علمیة علي مستوي الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی والتمهید لوضع السیاسات العلمیة المناسبة وتعزیز التعاون الفاعل بین جامعات الدول الأعضاء، مما یتیح فرصة مناسبة لتعزیز التعاون بین علماء الدول الإسلامیة فی هذه المظمة الدولیة فی شتي المجالات.

وأكد دهقانی ان أهم مكتسبات إقامة هذا الإجتماع تتمثل فی تقدیم الإنجازات العلمیة للجمهوریة الإسلامیة الایرانیه علي مدي 20 عاما الماضیة وذلك بهدف التأثیر إیجابا علي المجتمع الدولی وتعزیز التواصل العلمی بین الخبراء والعلماء من مختلف بلدان العالم.

إنتهی**أ م د** 1718

