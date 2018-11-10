قائد القوات الجوية: لسنا بحاجة للأجانب

بيرجند/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال قائد القوات الجوية للجيش، العميد 'عزيز نصيرزاده' إننا اليوم لسنا بحاجة إلي المنتجات الأجنبية لتوفير قطع الغيار وتطوير معداتنا.

واوضح 'عزيز ناصر زاده' اليوم السبت خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الجنوبية، أننا ومنذ بداية الثورة الاسلامية نعيش في حالة حظر الذي يعد لنا بمثابة نعمة الهية وللسبب أنه يوفر لنا امكانية إظهار قدراتنا'.
وأشار قائد القوات الجوية للجيش الإيراني إلي تصميم وصناعة مقاتلة 'كوثر' وانضمامها إلي اسطول القوات الجوية خلال الأيام الأخيرة، قائلا: لقد حققنا قدرة جيدة منذ بداية الثورة الإسلامية في صناعة الطائرات حيث اكتسبنا القدرة الكافية في تطوير وتحسين المعدات وتزويدها بالأجهزة الذكية ولسنا اليوم بحاجة الي المنتجات الأجنبية.
وقال قائد قوات الجوية للجيش الإيراني إن الحرب النفسية تتبلور في وسائل الإعلام موضحا أن العدو استهدف جميع معتقداتنا وعلينا أن نواجه هذه الحرب النفسية.
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عزيز نصيرزاده

مقاتلة كوثر

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قائد القوات الجوية: لسنا بحاجة للأجانب

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