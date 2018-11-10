خبيرة معهد العلوم الاجتماعية في الصين:

لا يمكن حذف ايران من اسواق النفط والطاقة

بكين/10تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكدت الخبيرة في مؤسسة البحوث ودراسات غرب اسيا وافريقيا التابع لمعهد العلوم الاجتماعية في الصين انه لايمكن حذف ايران بتاتا من التجارة وسوق النفط والطاقة في العالم.

وقالت السيدة 'خه فان بينغ' اليوم السبت في حوار مع ارنا انه و نظرا لمستويات الانتاج لدي الدول الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة اوبك و مشاكل الانتاج في العالم فلا يمكن مطلقا ايجاد بديل للنفط والطاقة الايرانية واعتبرت قطع تصدير الخام الايراني وكما يدعي ترامب ايصاله الي الصفر غير ممكن وان تصريحات ترامب والحظر الامريكي غير صحيح وغير منطقي مضيفة ان حلفاء واشنطن اصدروا بيانات في ادانة الحظر المفروض علي ايران.
وبينت بينغ ان العالم بحاجة الي النفط الايراني ولا يمكنه الاستغناء عنه لذا فأن الكثير من الدول ومنها الصين وروسيا واوروبا اعربت عن معارضتها اعادة الحظر علي ايران .
وفيما يتعلق بعلاقات الصين مع ايران قالت الخبيرة في معهد العلوم الاجتماعية الصيني ان الصين كبلد تربطه علاقات تجارية بايران ستستمر بعلاقاتها معها كما ان بكين حصلت علي استثناء بشأن شراء النفط من ايران.
وتعتبر الصين من اكبر مستوردي النفط الايراني حيث تستورد 650 الف برميل يوميا وهو 7% من مجموع استيرادها للنفط وتشير التقارير الي ان حجم الواردات الصينية من ايران يبلغ 15 مليار دولار سنويا.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

ايران

اسواق النفط والطاقة

الصين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لا يمكن حذف ايران من اسواق النفط والطاقة

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

أحدث الأخبار

معرض بغداد الدولی یبدأ أعماله بحضور إیران

بمشاركة رئیس الوزراء العراقی؛

معرض بغداد الدولی یبدأ أعماله بحضور إیران

مسؤول برلماني : لا يوجد بديل عن النفط الايراني

مسؤول برلماني : لا يوجد بديل عن النفط الايراني

يجب الحد من سفك الدماء في العالم الإسلامي

آية الله مكارم شيرازي:

يجب الحد من سفك الدماء في العالم الإسلامي

قائد بحرية الجيش يزور الهند

قائد بحرية الجيش يزور الهند

الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني اجراء غيرمقبول

رئيس حزب السعادة التركي:

الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني اجراء غيرمقبول

موضوعات مرتبط