لا يمكن حذف ايران من اسواق النفط والطاقة

وقالت السيدة 'خه فان بينغ' اليوم السبت في حوار مع ارنا انه و نظرا لمستويات الانتاج لدي الدول الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة اوبك و مشاكل الانتاج في العالم فلا يمكن مطلقا ايجاد بديل للنفط والطاقة الايرانية واعتبرت قطع تصدير الخام الايراني وكما يدعي ترامب ايصاله الي الصفر غير ممكن وان تصريحات ترامب والحظر الامريكي غير صحيح وغير منطقي مضيفة ان حلفاء واشنطن اصدروا بيانات في ادانة الحظر المفروض علي ايران.

وبينت بينغ ان العالم بحاجة الي النفط الايراني ولا يمكنه الاستغناء عنه لذا فأن الكثير من الدول ومنها الصين وروسيا واوروبا اعربت عن معارضتها اعادة الحظر علي ايران .

وفيما يتعلق بعلاقات الصين مع ايران قالت الخبيرة في معهد العلوم الاجتماعية الصيني ان الصين كبلد تربطه علاقات تجارية بايران ستستمر بعلاقاتها معها كما ان بكين حصلت علي استثناء بشأن شراء النفط من ايران.

وتعتبر الصين من اكبر مستوردي النفط الايراني حيث تستورد 650 الف برميل يوميا وهو 7% من مجموع استيرادها للنفط وتشير التقارير الي ان حجم الواردات الصينية من ايران يبلغ 15 مليار دولار سنويا.

انتهي**م م** 1718

