انطلاق الدورة 45 لأعمال معرض بغداد الدولي

بغداد/10 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا- انطلقت، اليوم السبت، اعمال الدورة الـ45 لمعرض بغداد الدولي تحت شعار 'عازمون علي البناء والاعمار كما التحرير والانتصار' للمدة بين 10 – 19 تشرين الثاني، وبمشاركة 53 شركة ايرانية مختلفة.

وتتميز الدورة بمشاركة 18 دولة من مختلف دول العالم واكثر من 700 شركة بينها 53 شركة من الجمهورية الاسلامية الايرانيه تمثل قطاعات مختلفة، اضافة الي مشاركة كبري الشركات المحلية والعربية والاجنبية المختصة بمجال الاعمار والبناء لتنفيذ مشاريع اعمار البني التحتية للمحافظات المحررة.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة له خلال افتتاح المعرض، ان 'من اولويات الحكومة الاساسية هو العمل علي تطوير الاقتصاد العراقي، ويجب توفير بيئة استثمارية مناسبة لاطلاق المشاريع'.
وتابع ان 'العقبات ماتزال قائمة للقيام بمشاريع استثمارية'، داعيا الي المساهمة في اعادة الاعمار لتحقيق الفائدة للجميع'.
واشار عبدالمهدي في كلمته الي ان 'الحروب دمرت البني التحتية'، مبينا ان ' العراق لا يتحمل مسؤولية البناء وحده، كما ان معركتنا اليوم هي لفرض النظام وتطبيق القانون، ولا نريد اقتصاد السلعة الواحدة'.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

معرض بغداد الدولي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انطلاق الدورة 45 لأعمال معرض بغداد الدولي

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

ایران تدعو المجتمع الدولی لرفض الحظر الامیركی عملیا ولیس بالكلام فقط

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

وزیر الخارجیة الایرانی:

لایمكن أن یكون العالم سجیناً ورهینة لسیاسات الولایات المتحدة

أحدث الأخبار

معرض بغداد الدولی یبدأ أعماله بحضور إیران

بمشاركة رئیس الوزراء العراقی؛

معرض بغداد الدولی یبدأ أعماله بحضور إیران

مسؤول برلماني : لا يوجد بديل عن النفط الايراني

مسؤول برلماني : لا يوجد بديل عن النفط الايراني

يجب الحد من سفك الدماء في العالم الإسلامي

آية الله مكارم شيرازي:

يجب الحد من سفك الدماء في العالم الإسلامي

قائد بحرية الجيش يزور الهند

قائد بحرية الجيش يزور الهند

الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني اجراء غيرمقبول

رئيس حزب السعادة التركي:

الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني اجراء غيرمقبول

موضوعات مرتبط