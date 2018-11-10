انطلاق الدورة 45 لأعمال معرض بغداد الدولي

وتتميز الدورة بمشاركة 18 دولة من مختلف دول العالم واكثر من 700 شركة بينها 53 شركة من الجمهورية الاسلامية الايرانيه تمثل قطاعات مختلفة، اضافة الي مشاركة كبري الشركات المحلية والعربية والاجنبية المختصة بمجال الاعمار والبناء لتنفيذ مشاريع اعمار البني التحتية للمحافظات المحررة.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة له خلال افتتاح المعرض، ان 'من اولويات الحكومة الاساسية هو العمل علي تطوير الاقتصاد العراقي، ويجب توفير بيئة استثمارية مناسبة لاطلاق المشاريع'.

وتابع ان 'العقبات ماتزال قائمة للقيام بمشاريع استثمارية'، داعيا الي المساهمة في اعادة الاعمار لتحقيق الفائدة للجميع'.

واشار عبدالمهدي في كلمته الي ان 'الحروب دمرت البني التحتية'، مبينا ان ' العراق لا يتحمل مسؤولية البناء وحده، كما ان معركتنا اليوم هي لفرض النظام وتطبيق القانون، ولا نريد اقتصاد السلعة الواحدة'.

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