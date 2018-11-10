مونسان: السیاح الاجانب قالوا لا للحظر الامریكی ضد ایران

طهران/10تشرین الثانی/نوفمبر/ارنا- قال رئیس منظمة التراث الثقافی والصناعات الیدویة والسیاحة الایرانیة ' علي اصغر مونسان' ان السیاح الاجانب والنشطاء فی هذا المجال قالوا لا للحظر الامریكی ضد ایران.

واشار مونسان الي الاجتماع الاربعین لاعضاء منظمة السیاحة العالمیة (UNWTO) فی مدینة همدان( غربی ایران) وقال ان تنوع المؤتمرات والاجتماعات الدولیة فی مجالات التراث الثقافی و السیاحة الایرانیة خلال العامین الماضیین یقول لا للحظر الامریكی ضد ایران.
واكد مونسان علي ان فارضی الحظر یعلمون جیدا انه لا یمكنهم حظر الاماكن السیاحیة فی ایران وحرمان السیاح منها مضیفا ان الحظر الامریكی الاحادی الظالم ضد ایران لایمكنه فعل شئ مقابل ما تتمتع به ایران من مقومات سیاحیة وتراثیة بل شهدت ایران زیادة فی نسبة السیاح الاجانب الراغبین بمعرفة التراث الثقافی والسیاحی لها والذی یمتد لسبعة الاف عام .
واضاف ان انعقاد حدث تبریز 2018 الثقافی والاحتفالات العالمیة بتسجیل الاثار الایرانیة واقامة المعارض الثقافیة الاجنبیة فی ایران وحدث همدان 2018 الثقافی ومؤتمره فی الفترة من 12-14 تشرین الثانی 2018 بمشاركة امین عام منظمة السیاحة العالمیة واعضائها كل ذلك دلیل علي ان النشطاء فی مجال السیاحة وكذلك السیاح لا یقبلون الحظر الامریكی ضد ایران.
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مونسان: السیاح الاجانب قالوا لا للحظر الامریكی ضد ایران

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