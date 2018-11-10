النظام الحاكم علي الولايات المتحدة يسعي الي الضغط علي الشعب الايراني

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لرئيس الجمهورية وفي ختام إجتماع رؤساء السلطات الثلاث أشار روحاني الي التحاليل الخاطئة الصادرة عن الأمريكيين حيال الشعب الايراني والي قيام الإيرانيين بعكس ما كان يتصوره الساسة الأمريكيون وقال: إنّ الحديث عن محاولة واشنطن ممارسة الضغظ علي الحكومة والنظام الايرانيين دون شعور الشعب بضغوط هو فكرة خاطئة موضحاً بأنّ الأمريكيين بيّنوا عكس ذلك تماماً.

وصرّح الرئيس روحاني بأنّ اولئك بدؤوا حظراً خاطئاً وفي غير محله إستهدفوا به الشعب ومعيشته، واصفاً هذا الحظر بأنه مصوّب ضد النظام المصرفي الايراني والتصدير النفطي والسلع التصديرية التي تعود علي البلاد بالعوائد وعلي الشعب، ويمنع استيراد السلع الأساسية.

وأكّد روحاني علي عدم جدوي الجولة الثانية من الحظر الذي أطلقته الولايات المتحدة منذ الخامس من نوفمبر ضد اقتصاد البلد وقال: إنّ الامريكيين رموا سابقاً كل ما لديهم من سهام باتجاه الشعب الايراني ولم يبق لديهم سهام جديد يطلقونه.

وأضاف روحاني بأنّ فراغ يد الامريكيين مما يستهدفون به الشعب الايراني جعلهم يلجؤون الي إملاء قائمة طويلة من الأسماء والبنوك وشركة طيران لكي يستعرضوا شيئاً جديداً يفرضون حظراً عليه فضلاً عن مساعيهم للتأثير النفسي علي الشعب الايراني.

وتطرّق الرئيس الايراني الي ما كان يطلقه ساسة البيت الابيض من مزاعم عن تصفير النفط الايراني وفشلهم في تحقيق هذه الغاية مردفاً بأنهم إعترفوا شخصياً عن عجزهم في بلوغ هذه الغاية وعازياً ذلك الي قلقهم من إمكانية إرتفاع سعر النفط الي 150 دولارا للبرميل.

وقال روحاني: إمّا أن يتسني للجميع تصدير نفطهم وإمّا ستتوقّف عمليات تصدير النفط جميعها في المنطقة.

ولفت روحاني الي إنسحاب أمريكي ثان في حظرها المفروض ضد ايران تمثّلَ في إستثناء واشنطن إدخال المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية عن الحظر.

وخاطب روحاني الشعب الايراني قائلاً: إننا لا نواجه أية عقبة أو مشكلة في توفير السلع الأساسية والإحتياجات الضرورية للشعب وأنّ مستودعاتنا مكتظة بالسلع التي تلبي حاجة الناس لأشهر طوال.

وأكّد الرئيس الايراني علي عدم وجود أية عقبة أمام البلاد لاستيراد السلع والادوية وكل ما يحتاج اليه البلد فضلاً عن تمتع ايران بظروف انتاجية ملائمة ونموّ في نسبة الصادرات مقارنة بالماضي.

ووصف روحاني مسؤولي البلاد بأنهم باتوا يزدادون يوماً بعد يوم جهوزية في تسوية المشاكل التي يواجهها الناس فضلاً عن إزدياد جهوزية الناس أنفسهم لمواجهة التحديات.

وقال روحاني: إنّ الأمريكيين سيفهمون خلال الاشهر القادمة بأنهم إختاروا الطريق الخاطئ مؤكداً علي عدم شعور الشعب بالملل أو التعب والإعياء وإزدياد هذا الشعب تقارباً مع دول الجوار ومع الدول الصديقة.

و رداً علي مزاعم الأمريكيين القائمة علي اتهام ايران بدعم الأرهاب صرّح روحاني بأن هؤلاء يكررون بأنّ ايران تدعم الارهاب مالياً دون أن يشيروا الي حقيقة وقوف الشعب الايراني في الخط الأمامي في مواجهة الارهاب ومكافحة التأمين المالي للجماعات الارهابية.

انتهي** ع ج** 1837

