خلال لقائه رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

جهانغيري يثمن جهود الفيفا ابعاد كرة القدم عن السياسة

طهران/10تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية 'اسحاق جهانغيري' عن تقديره للجهود المبذولة من الفيفا لفصل كرة القدم عن السياسة وقال أن الفيفا يلعب دورا بناءا في تعاضد الشعوب وذلك بالحيلولة دون دخول اقحام لقضايا السياسية في كرة القدم .

واشار جهانغيري اليوم السبت خلال لقائه رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ' الشيخ سلمان بن ابراهيم' الي المباراة النهائية لابطال الاندية الاسيوية بين فريقي برسبوليس الايراني وكاشيما الياباني واضاف ان انظار محبي الكرة في اسيا والعالم متوجهة نحو طهران والي مباراة اليوم متمنيا ان تكون مباراة شيقة وممتعة بالنسبة لعشاق الكرة.
وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية ان ايران كانت دائما عضوا مؤثرا في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وان الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانيه قدمت وتقدم الدعم لجميع الالعاب الرياضية وخاصة كرة القدم بفئتيها للرجال والسيدات كي تعم هذه الرياضة الجماهيرية في جميع انحاء البلاد.
وصرح جهانغيري ان الخلافات السياسية امر طبيعي ونتوقع من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان لايدع للسياسة ان تؤثر علي كرة القدم وان يبذل جهوده للتضامن بين الدول الاسيوية .
وثمن نائب رئيس الجمهورية دعم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الايرانية مطالبا رئيسها توفير الظروف الملائمة لحضور ممثل ايران في هيئة رئاسة الاتحاد واللجان التابعة له.
من جانبة اعتبر رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم 'الشيخ سلمان' ان كرة القدم الايرانية تلعب دورا مهما ليس في اسيا فحسب بل في العالم وهي من المؤثرين في الكرة الاسيوية.
واعتبر الشيخ سلمان منجزات الكرة الايرانية بانها مدعاة للفخر وقال ان كرة القدم الايرانية كان لها منجزات كبيرة في اسيا و في بطولة كأس العالم وانها حققت نجاحات في جميع الفئات ومنها كرة الصالة والكرة الشاطئية وكرة القدم للسيدات.
واضاف سلمان ان الكرة الاسيوية يتم قياسها بالكرة الايرانية لانها الافضل اسيويا وان المنتخب الايراني هو افضل المنتخبات اسيويا.
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جهانغيري يثمن جهود الفيفا ابعاد كرة القدم عن السياسة

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