الفريق الايراني احد الفرق المرشحة للفوز ببطولة اسيا

واضاف الشيخ 'سلمان بن ابراهيم' خلال لقائه اليوم السبت في طهران وزير الرياضة والشباب الايراني 'مسعود سلطاني فر' ان المنتخب الايراني لكرة القدم تم انتخابه كأفضل منتخب اسيوي للعام 2017 وهذا دليل علي جهده ومثابرته .معتبرا ادائه خلال نهائيات كأس العالم في روسيا بالشيق والقوي الذي ابهر الفرق المشاركة .

وقال رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان نجاحات الكرة الايرانية ليست في فئة الكبار فقط بل شملت جميع فئاتها فهي موفقة في كرة الصالة و الشاطئية وكذلك كرة القدم للسيدات وهذا مدعاة فخر للكرة الاسيوية.

وبين الشيخ سلمان ان كرة القدم من وجهة نظرنا تعتبر الرياضة الاولي في ايران ولحسن الحظ فأن علاقة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بالرياضة الايرانية هي ودية.

وخاطب وزير الرياضة والشباب الايراني وقال انتم اعتبروا دعمنا للكرة الايرانية بنسبة الف بالمئة وهدفنا هو حفظ الاتحاد والانسجام في البيت الكروي.

وفيما يتعلق باستضافة الفرق الايرانية للفرق السعودية قال رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان هذه القضية تم تداولها في لجنة المباريات الاسيوية في الاتحاد وقبل يومين اصدرت المحكمة العليا في سويسرا حكما بهذا الشأن ورأيها فوق كل الاراء ولا يمكن الاعتراض عليه وسننفذه ولكن فيما يتعلق بنا فسنبذل جهودا لحل هذا الموضوع.

واعتبر الشيخ سلمان المنتخب الوطني الايراني الكرة القدم احد الفرق المرشحة للفوز ببطولة اسيا مؤكدا علي ان ايران سيكون حظها وافرا للفوز في بطولة اسيا للعام 2019.

انتهي**م م** 1837

