إقامة الملتقي الوطني لدراسة التهديدات العسكرية الناشئة

وأضاف العميد ولي وند زماني خلال موتمر صحفي بأنّ هذا الملتقي سيناقش محاور بما فيها نوعية واُسس التهديدات المستجدة والحديثة في الحقل السياسي والدفاعي والسايبري والحرب الالكترونية والتقنية والإقتصاد والمجال الإجتماعي والثقافي والبيئي.

و وصف العميد ولي وند زماني أهداف الملتقي بأنها متمثلة في رفع المعلومات ذات الصلة بالتهديدات الموجهة الي المستوي الوطني و إطلاق تحاور في شؤونها وتعاون بين المراكز العلمية بهدف التعرف علي التهديدات الناشئة في النطاق الدفاعي- الأمني ورفع مستوي الوعي لزيادة تفهُّم أجواء التهديدات الجديدة المتعلقة بالشأنين الدفاعي والعسكري وانتاج المعرفة والعلوم الجديدة.

وأكّد العميد ولي وند زماني علي توظيف نتائج هذا الملتقي لخدمة القوات المسلحة والمؤسسات المدنية نظراً الي وجود أعداء للبلاد و وجود أصناف التهديدات التي ترمي الي خلق تحديات للبلاد.

انتهي** ع ج** 1718

