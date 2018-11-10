وزير الرياضة والشباب خلال لقائه رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم:

يجب فصل القضايا السياسية عن الرياضة

طهران/10تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال وزير الرياضة والشباب 'مسعود سلطاني فر' خلال لقائه رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم انه من حق الفرق الايرانية استضافة الفرق السعودية ونتوقع فصل القضايا السياسية عن الرياضة.

واعتبر سلطاني فر خلال لقائه اليوم السبت الشيخ سلمان بن ابراهيم الرياضة وخاصة كرة القدم حلقة وصل بين الامم والشعوب ورسالة سلام وصداقة بينها مضيفا ان الكرة الايرانية حصدت نجاحات في جميع الفئات فضلا عن حضورها المميز في نهائيات كأس العالم معربا عن سعادته لدعم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لها.
واضاف وزير الرياضة والشباب ان الكرة الاسيوية نبضها في ايران معربا عن شكره وتقديره لتعاون رئيس الاتحاد في تطويرها وتنميتها وخاصة المساعي التي يبذلها لتطوير الاندية الاسيوية.
وقال : بذلنا جهودا ليكون ملعب' ازادي' في طهران علي احسن مايمكن ونحن اليوم سعداء بأستضافة المباراة النهائية لابطال الاندية الاسيوية مشيرا الي ثبات الادارة في الاتحاد الاسيوي مبينا دعمه لرئيسها في خططه وبرامجه لتطويره.
واكد سلطاني فر علي ان نجاح كرة القدم الايرانية هو نجاح الكرة الاسيوية.
وتابع ان الجميع في ايران يدعمون كرة القدم من قائد الثورة الي رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان والملايين من مشجعي الفرق.
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يجب فصل القضايا السياسية عن الرياضة

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يجب فصل القضايا السياسية عن الرياضة

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