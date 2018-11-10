يجب فصل القضايا السياسية عن الرياضة

واعتبر سلطاني فر خلال لقائه اليوم السبت الشيخ سلمان بن ابراهيم الرياضة وخاصة كرة القدم حلقة وصل بين الامم والشعوب ورسالة سلام وصداقة بينها مضيفا ان الكرة الايرانية حصدت نجاحات في جميع الفئات فضلا عن حضورها المميز في نهائيات كأس العالم معربا عن سعادته لدعم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لها.

واضاف وزير الرياضة والشباب ان الكرة الاسيوية نبضها في ايران معربا عن شكره وتقديره لتعاون رئيس الاتحاد في تطويرها وتنميتها وخاصة المساعي التي يبذلها لتطوير الاندية الاسيوية.

وقال : بذلنا جهودا ليكون ملعب' ازادي' في طهران علي احسن مايمكن ونحن اليوم سعداء بأستضافة المباراة النهائية لابطال الاندية الاسيوية مشيرا الي ثبات الادارة في الاتحاد الاسيوي مبينا دعمه لرئيسها في خططه وبرامجه لتطويره.

واكد سلطاني فر علي ان نجاح كرة القدم الايرانية هو نجاح الكرة الاسيوية.

وتابع ان الجميع في ايران يدعمون كرة القدم من قائد الثورة الي رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان والملايين من مشجعي الفرق.

انتهي**م م** 1837

