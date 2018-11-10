وزير الخارجية الايراني:

لايمكن أن يكون العالم سجيناً ورهينة لسياسات الولايات المتحدة

طهران/10 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم السبت: إنّ التوظيف الزائد عن الحد الذي تقوم به الولايات المتحدة لقوتها العسكرية والاقتصادية جعل المجتمع الدولي يفكر بعدم إمكانية بقائه سجيناً ورهينة لسياسات واشنطن.

وخلال مقابلة إذاعية أضاف ظريف بأنّ الولايات المتحدة بدأت تجرّب العزلة في العالم مؤكداً علي أنّ الأمريكيين والاوروبيين قد يكونوا متحدين في بعض السياسات لكنهم يختلفون في شأن الإتفاق النووي.
وقال: لايبدو أنّ هاتين الجهتين قادرتان علي القيام بدور الشرطي الطيب والسيئ.
ورأي ظريف بأنّ القوة الاقتصادية الأمريكية كبري ولافتة للإنتباه مصرحاً بأن من الصعب مواجهة هذه القوة نظراً الي إتخاذ الشركات قراراتها النهائية الواردة في العلاقات الاقتصادية بنفسها.
وأشاد وزير الخارجية الايراني بوقوف الاوروبيين في إبداء وجهة نظرهم السياسية أمام الولايات المتحدة، معتبراً ذلك عزلة للأمريكيين وإثارة لغضب ساستهم.
وصرّح ظريف بأنّ الاوروبيين لم ينجحوا تماماً في الالتزام بتعهداتهم موضحاً بأنّ هذه الحقيقة لم تترك انطباعاً سلبياً علي الفوائد التي عادت علي ايران ولم تؤثّر سلباً علي السلام والأمن الدوليين.
ورأي ظريف في سلوك الولايات المتحدة انتهاكاً لاُسس العلاقات الدولية مشيراً الي إنسحاب واشنطن من اليونسكو ومعاهدة باريس ومعاهدة نافتا و الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، واصفاً هذه الإنسحابات بأنها لاتعني وجود خلل أو سوء فيها بل السبب في ذلك يعود الي طغيان حكومة البيت الابيض وانتهاجها منطق القوة والغطرسة.
و أعرب ظريف عن إعتقاده بأنّ التوظيف الخارج عن الحد للقوة والغطرسة يعود بنتائج سلبية، معتبراً الرد الامريكي علي تصريحات رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون و وزير ماليته بياناً لتوظيف واشنطن قوتها العسكرية والاقتصادية لفرض إرادتها.
وصرّح ظريف بأنّ التوظيف الزائد عن الحد الذي تقوم به الولايات المتحدة لقوتها العسكرية والاقتصادية جعل المجتمع الدولي يفكر بعدم إمكانية بقائه سجيناً ورهينة لسياسات واشنطن.
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لايمكن أن يكون العالم سجيناً ورهينة لسياسات الولايات المتحدة

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