قوات خفر السواحل في كناوه تضبط 960 كيلوغراماً من الأفيون

وأضاف رضائي نجاد أمام جمع من الصحفيين إنّ قوات خفر السواحل في تنفيذها لمشروع تعزيز رصد مداخل ومخارج محافظة بوشهر لمكافحة وتعقُّب مهربي السلع والمخدرات، تعرّفت علي سفينتين تحملان مخدرات حاول طاقمها الفرار عبر إطلاق النار باتجاه قوات الأمن لكنهم سرعان ما إضطروا الي الإستسلام بسبب ما تلقّوه من مواجهة نارية كثيفة من جانب قوات خفر السواحل.

وقال رضائي نجاد: لقد تم إعتقال 3 مهربين خلال العملية، معلناً عن ضبط 3 آلاف طن من المخدرات منذ 21 مارس 2018 حتي الآن في محافظة بوشهر.

وأكّد رضائي نجاد علي عدم سماح قوات الحرس البحري بتهريب أيّة سلع أو مخدرات عبر المياه.

انتهي** ع ج** 1837

