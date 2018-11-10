لیقف العالم بوجه مغامرات ترامب من خلال دعمه لإیران

وادان 'جاوید حسین' فی مقابلة مع مراسل ارنا فی اسلام اباد الیوم السبت، الاجراءات الامریكیة بفرض الحظر ضد ایران، وقال : دونالد ترامب قد انتهك مرتین القانون الدولی: أولا، عندما انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووی، و ثانیا عندما بدأ الحظر الجائر ضد إیران.

ولفت الي سیاسات دونالد ترامب العدائیة ضد إیران، وقال: إن تصرفات الرئیس الامریكی ضد إیران ستكون لها عواقب وخیمة فی المستقبل.

وأضاف الدبلوماسی الباكستانی البارز، أن الاتفاق النووی الإیرانی تحقق بجهد طویل من قبل إیران والاتحاد الأوروبی والغرب، لكن ترامب انتهكه دون سبب وللضغط علي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لإعادة فرض الحظر ضد إیران.

ووصف جاوید حسین، الاتفاق النووی بأنه مثال واضح للإجماع الدولی لاحلال الأمن والاستقرار فی المنطقة، قائلا إن ترامب هو ممثل المجموعة المتطرفة فی الولایات المتحدة، ولهذا السبب قام بشن سیاسات عدوانیة ضد إیران.

وصرح مسئول وزارة الخارجیة الباكستانیة السابق، بأن إیران قد امتثلت لجمیع مواد الاتفاق النووی وفقا لتقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، قائلا إن انتهاك الاتفاق النووی وفرض الحظر ضد إیران قد خلق وجها سیئا لامریكا فی العالم.

وأضاف سفیر باكستان السابق فی هولندا وكوریا الجنوبیة، إن اجراء ترامب المعادی لإیران، أدانته المحافل الدولیة، و إن العالم یجب أن یحمی إیران من مغامرات ترامب لأنه یجر العالم إلي عدم الاستقرار.

وأشار الدبلوماسی الباكستانی السابق، الي اجراءات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لمواجهة الحظر، وقال إن نتیجة الحظر هی أن الحكومة الإیرانیة ستتخذ إجراءات مضادة للتصدی لها ، وكما فی السابق فان الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ستبذل قصاري جهدها لاحباط الحظر وتلبیة احتیاجات الشعب.

وتطرق جاوید حسین الي قدرات إیران لتحقیق الاكتفاء الذاتی الاقتصادی وتلبیة الاحتیاجات المحلیة وقال، إن ایران علي مدي 40 عاما الماضیة تعرضت للحظر عشرات المرات من قبل أمریكا والغرب، واستطاعت حكومة إیران وبالاعتماد علي شعبها وشبابها، من الخروج من هذه المشاكل بشكل جید.

وصرح إن امریكا لوحدها لا تستطیع عزل إیران لأن المجتمع الدولی یقف الي جانب إیران هذه المرة ، موضحا إن المجتمع الدولی، بما فی ذلك الاتحاد الأوروبی وروسیا والصین وباكستان وتركیا ودول أخري فی العالم ، تدعم إیران.

وفی ختام تصریحاته، قال سفیر باكستان السابق لدي إیران: دعم الاتفاق النووی هو فی مصلحة الأمن والاستقرار العالمیین، لكن الحظر الأمریكی المفروض یستهدف الازدهار الاقتصادی فی إیران.

الرئیس الامریكی دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووی مع ایران فی 8 مایو الماضی واعاد فرض الحظر ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

القرار الامریكی لاقی تندیدا من قبل مسؤولی دول العالم بمافیهم الاوروبیین الذین اعربوا فی بیان عن اسفهم من انسحاب امیركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووی) مؤكدین ان الاتفاق النووی یحظی باهمیة بالغة ویحظی بتأیید جمیع اعضاء مجلس الامن كما جاء فی القرار 2231 الدولی وهو حیوی لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.

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