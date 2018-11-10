النفط الأمريكي يسجل أكبر خسائر له منذ 34 عاماً

بغداد / 10 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا - لليوم العاشر علي التوالي، يشهد النفط الامريكي أطول موجة خسائر من نوعها منذ تموز/ يوليو 1984، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وسجل الخام الأمريكي أطول موجة من الخسائر اليومية منذ عام 1984، وانخفضت أسعار النفط نحو 1% يوم الجمعة مع ارتفاع المعروض العالمي وتخوف المستثمرين من أن يتباطأ الطلب علي النفط،.
فيما نزل خام القياس العالمي مزيج برنت عن 70 دولارا للبرميل للمرة الأولي منذ أوائل نيسان / أبريل ، وهبط نحو 20% منذ وصوله لأعلي مستوي في أربع سنوات في بداية تشرين الأول/ أكتوبر.
وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولارا للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6 بالمئة علي مدي الأسبوع وأكثر من 15 % هذا الربع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم العاشر علي التوالي، في أطول موجة خسائر من نوعها منذ تموز/ يوليو 1984، وفقا لبيانات رفينيتيف.
وهبطت عقود الخام الأمريكي 48 سنتا أو 0.8 بالمئة لتنهي الجلسة عند 60.19 دولارا للبرميل، بعدما نزلت عن 60 دولارا للبرميل إلي أدني مستوي في ثمانية أشهر.
وكانت عقود الخام الأمريكي بلغت 59.26 دولارا ، بما يمثل انخفاضا قدره 1.14 دولارا ويقل أكثر من 22 بالمئة عن مستوي الذروة التي بلغتها في أكتوبر تشرين الأول.
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النفط الأمريكي يسجل أكبر خسائر له منذ 34 عاماً

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