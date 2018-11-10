تفاصيل تفكيك عبوة انفجارية في مدينة دشتستان

وقال العميد واعظي في مؤتمر صحفي اليوم السبت انه في الساعات الاولي لحركة المشاة عثر فريق السيطرة والتفكيك التابع لقوي الامن الداخلي وخلال عمليات تمشيط الطريق، علي عبوة تحوي موادا شديدة الانفجار وعلي الفور قامت القوات بغلق الطريق وباقل زمن ممكن أبطلت مفعولها.

واضاف قائد قوي الامن الداخلي في محافظة بوشهر(جنوب) انه بعد عملية التفكيك قامت قوي الامن بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث معلنا ان الشرطة تقوم بدراسة عدة فرضيات للوصول الي نتائج وفور حصولها سيتم نشرها للعموم.

يذكر انه وفي يوم الخميس الماضي المصادف لذكري استشهاد الامام الرضا عليه السلام تم تفكيك عبوة انفجارية بزنة كيلوغرام كانت موضوعة في طريق المشاة الذين يسيرون لاحياء المناسبة من مدينة دشتستان ( التابعة لمحافظة بوشهر) الي مرقد السيد ابراهيم اخ الامام الرضا عليه السلام وبمسافة 17 كيلومترا .

انتهي**م م** 1837

