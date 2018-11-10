الديمقراطيون يضغطون علي ترامب

وأضاف 'توماس بيكرينج' في حوار مع إرنا اليوم السبت، إن فوز الديمقراطيين في مجلس النواب، سيكون له تأثير علي سياسة ترامب في الشرق الأوسط، وسيستفسرون من البيت الأبيض حول انتهاك الاتفاق النووي مع إيران .

وصرح إن الديمقراطيين، الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب، سوف يستخدمون نفوذهم في اللجان البرلمانية ويجرون تحقيقات مفتوحة حول قضية السعوديين (مقتل خاشقجي).

وقال المساعد السياسي السابق لوزير الخارجية الأمريكية : من المرجح أيضا أن يتم تدقيق اللجان بموضوع الاتفاق النووي. الهدف هو الضغط علي ترامب حول هذه القضية وكذلك علي المملكة العربية السعودية. سوف يستجوبون ترامب في موضوع الاتفاق النووي و مسألة قتل خاشقجي ويضغوطون عليه. كما سيكافح الديمقراطيون بشدة علي التأمين الصحي وسيحاولون احباط خطة ترامب.

وعقدت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والتي تضم 35 مقعدا للشيوخ و 435 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي، في 6 نوفمبر ، حيث تمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية في مجلس النواب ووضع حد للهيمنة الجمهورية التي استمرت ثماني سنوات علي مجلس النواب.

علي الرغم من محاولة ترامب إصلاح علاقته بالديمقراطيين من خلال إرسال رسالة تهنئة ، إلا أن الديمقراطيين ينتقدون بشكل جدي سياسات الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ، ومن المتوقع أن تواجه رئاسة ترامب تحديات خطيرة في سياسته الداخلية خلال العامين القادمين.

وردا علي سؤال حول تداعيات قتل جمال خاشقجي علي العلاقة بين الرياض وواشنطن ونهج البيت الأبيض تجاهها؟ أجاب بيكرينغ: إن تأثير هذه القضية علي العلاقات الثنائية لا يزال بمثابة تكهنات، وليس من الواضح ما هو الأثر الذي ستحدثه. يقولون أن بعض الناس سيعاقبون علي جريمة القتل هذه ، وسيخرج محمد بن سلمان من هذه القضية، وبعد فترة سيكون كل شيء كما في السابق. يبدو لي أن ترامب يري المشكلة بنفس الطريقة ويريد أن يهدأ الوضع ، لكن الديمقراطيين ربما يتابعون هذه القضية في مجلس النواب.

يذكر إن النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت أن 'جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبني القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا'.

وقالت النيابة التركية في بيان، إن 'جثة المقتول جمال خاشقجي جري التخلص منها عبر تقطيعها'.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه 'شجار'، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن 'فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم'.

انتهي** 2344

