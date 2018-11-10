ضاحي خلفان: خاشقجي قد يكون علي قيد الحياة.. وسخرية واسعة

خلفان الذي لم ينفك طيلة الأسابيع الماضية علي تقديم روايات متناقضة حول قضية خاشقجي، قال إن الأخير ربما يكون علي قيد الحياة.

وغرد: 'طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا الـ DNA لخاشقجي، وعائلته لم تعمل عزاء علي ما يبدو، قد يكون خاشقحي علي قيد الحياة'.

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان سخرية واسعة من قبل مغردين عبر 'تويتر'.

وقال مغردون إن خلفان يحاول نفي جريمة اعترف القتلة بارتكابها، وحددوا أسماء المشاركين بها.

وتورط خلفان بـ'فضيحة كبري' في قضية خاشقجي، إثر سقوطه في فخ نصبه الإعلامي الساخر المصري يوسف حسين، مقدم برنامج 'جو شو'، الذي قام بتعديل عبر 'الفوتوشوب' علي صورة تظهر دخول خاشقجي إلي القنصلية، وبدت الصورة كأن الكاتب السعودي خارج من المبني.

ليقوم لاحقا ضاحي خلفان بنشر الصورة علي أنها دليل براءة للقنصلية السعودية، مع وضع علامة 'إعجاب عليها'، وذلك في الأيام الأولي من القضية.

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