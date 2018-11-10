صحيفة تركية: هكذا توصلت التحقيقات لنتيجة إذابة جثة خاشقجي

طهران /10 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - كشفت صحيفة تركية تفاصيل جديدة تتعلق بكيفية توصل فريق التحقيقات التركي إلي معلومات حول إذابة جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكرت صحيفة الصباح في تقرير ترجمته 'عربي21'، أن فريق التحقيقات التركي قام بإجراءات سبقت دخوله القنصلية السعودية للتفتيش في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت الصحيفة أن الشرطة الجنائية قامت بأخذ عينات من خط الصرف الصحي المؤدي للقنصلية ومقر إقامة القنصل بإشراف من إدارة المياة 'إسكي' في إسطنبول.
وأضافت أنه لم يتم العثور علي أثار للدماء بعد فحص العينات، إلا أنها عثرت علي بقايا أسيد الهيدروفلوريك وفق المعلومات المتوفرة، والتي حصلت عليها الصحيفة من مصادر قريبة من التحقيقات.
وقالت الصحيفة إن فريق التحقيق التركي يري احتمالية تحويل جثة خاشقجي إلي شبه سائل بواسطة المواد الكيميائية الخاصة، ورميها في الصرف الصحي والتخلص منها نهائيا.
وكانت التحقيقات التركية توصلت إلي أن الصحفي خاشقجي قتل خنقا فور دخوله القنصلية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتم تقطيع جثته وفق خطة معدة مسبقا والتخلص منها نهائيا.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

جمال قاشقجي

تركيا

السعودية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صحيفة تركية: هكذا توصلت التحقيقات لنتيجة إذابة جثة خاشقجي

معظم المشاهدات

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

امام جمعة النجف الاشرف:

العراق ليس مستعدا للتقاطع مع ايران وامريكا ستضطر لرفع يدها عن العقوبات

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

ظريف: يجب محاسبة اميركا علي جرائمها ضد البشرية

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

قائد الثورة یعزی باستشهاد رجل امن كان قد دخل فی غیبوبة خلال مواجهة مع الارهابیین قبل 10 اعوام

الشعب الایرانی اذل امیركا فی حادث السیطرة علي وكر التجسس

خطیب صلاة الجمعة بطهران:

الشعب الایرانی اذل امیركا فی حادث السیطرة علي وكر التجسس

عراقجی: لن نقع فی فخ استفزازات بومبیو وامثاله

عراقجی: لن نقع فی فخ استفزازات بومبیو وامثاله

أحدث الأخبار

سجلت كرة القدم الإيرانية نجاحات كبيرة في العالم

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حديث مع إرنا

سجلت كرة القدم الإيرانية نجاحات كبيرة في العالم

مساعد وزير الخارجية البريطاني يقول ان الحظر لا يوثرعلي ايران

في لقاء مع إرنا

مساعد وزير الخارجية البريطاني يقول ان الحظر لا يوثرعلي ايران

قوات خفر السواحل في كناوه تضبط 960 كيلوغراماً من الأفيون

قوات خفر السواحل في كناوه تضبط 960 كيلوغراماً من الأفيون

لیقف العالم بوجه مغامرات ترامب من خلال دعمه لإیران

سفیر باكستان الاسبق فی إیران:

لیقف العالم بوجه مغامرات ترامب من خلال دعمه لإیران

النفط الأمريكي يسجل أكبر خسائر له منذ 34 عاماً

النفط الأمريكي يسجل أكبر خسائر له منذ 34 عاماً

موضوعات مرتبط