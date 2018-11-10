صحيفة تركية: هكذا توصلت التحقيقات لنتيجة إذابة جثة خاشقجي

وذكرت صحيفة الصباح في تقرير ترجمته 'عربي21'، أن فريق التحقيقات التركي قام بإجراءات سبقت دخوله القنصلية السعودية للتفتيش في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة أن الشرطة الجنائية قامت بأخذ عينات من خط الصرف الصحي المؤدي للقنصلية ومقر إقامة القنصل بإشراف من إدارة المياة 'إسكي' في إسطنبول.

وأضافت أنه لم يتم العثور علي أثار للدماء بعد فحص العينات، إلا أنها عثرت علي بقايا أسيد الهيدروفلوريك وفق المعلومات المتوفرة، والتي حصلت عليها الصحيفة من مصادر قريبة من التحقيقات.

وقالت الصحيفة إن فريق التحقيق التركي يري احتمالية تحويل جثة خاشقجي إلي شبه سائل بواسطة المواد الكيميائية الخاصة، ورميها في الصرف الصحي والتخلص منها نهائيا.

وكانت التحقيقات التركية توصلت إلي أن الصحفي خاشقجي قتل خنقا فور دخوله القنصلية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتم تقطيع جثته وفق خطة معدة مسبقا والتخلص منها نهائيا.

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