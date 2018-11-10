تظاهرات تعمّ البحرين رفضًا لحكم المؤبد بحقّ الأمين العام للوفاق والتطبيع مع الكيان الصهيونيّ

وافاد موقع منامة بوست ان التظاهرات التي دعا إليها علماء البحرين وأيدتها الجمعيات السياسيّة وقوي المعارضة، رفع المشاركون فيها صور الشيخ علي سلمان، مرددين الشعارات الثوريّة التي تؤكد الاستمرار في الحراك الشعبيّ حتي تحقيق المطالب في تقرير المصير والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيّين.

وشدّد المتظاهرون علي رفض الشعب البحرينيّ التطبيعَ مع الصهاينة وزيارة أيّ وفد من الكيان الصهيونيّ المحتل للبلاد، مؤكدين دعم القضية الفلسطينية وقضية القدس، مرددين: التطبيع خيانة عظمي ولا مكان لنتنياهو والصهاينة في البحرين.

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