التوقيع علي استثمارات بمبلغ 110ملايين دولار لدعم ميناء جابهار

جابهار/10تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان بهروز اقائي انه منذ بداية العام الحالي '(بدأ 21 مارس 2018) تم التوقيع علي استثمارات بمبلغ 110 ملايين دولار في مجال دعم النشاط اللوجستي في ميناء جابهار.

واضاف اقائي اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا ان ميناء جابهار يلعب دورا مهما في التعاملات الاقتصادية والتجارية الاقليمية والدولية ويعتبر من الممرات سهلة الوصول الي المياه الدولية بالنسبة للدول التي لاتمتلك حدودا مائية مثل افغانستان.
وبين مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) انه بلغت مجموع استثمارات الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر من مليار دولار لاكمال المرحلة الاولي لميناء الشهيد رجائي في جابهار وايجاد البني التحتية وتأمين المعدات الاستراتيجية للتفريغ و الشحن وهذا دليل علي اهمية الميناء الاستراتيجي بالنسبة للشحن البحري.
وقال اقائي ايضا ان شحن حمولة بزنة 110 الاف طن من القمح عن طريق ميناء جابهار الي افغانستان دليل علي اهميته بالنسبة لافغانستان مبينا انه خلال الخمسة اشهر الماضية ارتفع كمية ترانزيت البضائع والسلع عن طريق هذا الميناء بنسبة ستة اضعاف .
واضاف اقائي ان استثناء ميناء جابهار من الحظر الامريكي يبين مكانته الدولية الاستراتيجية التي ترتقي يوما بعد يوم .
ويقع ميناء جابهار في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.
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اقتصاد

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النشاط اللوجستي

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التوقيع علي استثمارات بمبلغ 110ملايين دولار لدعم ميناء جابهار

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