التوقيع علي استثمارات بمبلغ 110ملايين دولار لدعم ميناء جابهار

واضاف اقائي اليوم السبت في حوار مع مراسل ارنا ان ميناء جابهار يلعب دورا مهما في التعاملات الاقتصادية والتجارية الاقليمية والدولية ويعتبر من الممرات سهلة الوصول الي المياه الدولية بالنسبة للدول التي لاتمتلك حدودا مائية مثل افغانستان.

وبين مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) انه بلغت مجموع استثمارات الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر من مليار دولار لاكمال المرحلة الاولي لميناء الشهيد رجائي في جابهار وايجاد البني التحتية وتأمين المعدات الاستراتيجية للتفريغ و الشحن وهذا دليل علي اهمية الميناء الاستراتيجي بالنسبة للشحن البحري.

وقال اقائي ايضا ان شحن حمولة بزنة 110 الاف طن من القمح عن طريق ميناء جابهار الي افغانستان دليل علي اهميته بالنسبة لافغانستان مبينا انه خلال الخمسة اشهر الماضية ارتفع كمية ترانزيت البضائع والسلع عن طريق هذا الميناء بنسبة ستة اضعاف .

واضاف اقائي ان استثناء ميناء جابهار من الحظر الامريكي يبين مكانته الدولية الاستراتيجية التي ترتقي يوما بعد يوم .

ويقع ميناء جابهار في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

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